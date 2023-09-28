【創科中心】全球創新指數香港繼續排名前列 全球132個經濟體中排第17

世界知識產權組織發布2023年全球創新指數，深圳—香港—廣州科技集群連續四年蟬聯全球第二位，而香港排名在亞洲保持第五位、在全球132個經濟體中排名第17位。

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在創新指數下的兩個副指數中，香港繼續在創新投入方面有較佳表現，排名全球第八位，在創新產出的排名上升至第24位。特區政府表示，國家十四五規劃明確支持香港建設國際創新科技中心。為引領香港實現此願景，特區政府去年公布香港創新科技發展藍圖，為未來五至十年的香港創科發展制訂清晰的發展路徑和系統的戰略規劃。

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另外，過去幾年，特區政府已投入接近2,000億元，用以提升科研基礎設施、資助研發活動、支持產學研協作、匯聚及培育科技人才等。此外，當局積極吸引重點企業落戶香港，加速和壯大創新科技生態的蓬勃發展。

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撰文：鄭日棱