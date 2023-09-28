ChatGPT推新功能 OpenAI：現可瀏覽互聯網

OpenAI宣布旗下ChatGPT推出新功能，用戶可用ChatGPT來「瀏覽」網絡，並超越之前「2021年9月（資料庫）」的時間限制。

這項新的瀏覽功能先向Plus和Enterprise用戶推出，使ChatGPT能夠訪問網頁內容，同時允許網站控制其互動。

OpenAI計劃很快向所有用戶提供這項功能，使他們能夠在GPT-4下的選擇器中選擇「使用Bing瀏覽」。此外，OpenAI最近還推出了語音對話和圖像互動功能，使ChatGPT能夠與蘋果（MSFT）的Siri等流行的人工智能（AI）助手競爭。

OpenAI的ChatGPT經歷快速增長，成為歷史上增長最快的消費者應用程式之一，1月份的月活躍用戶達到1億。ChatGPT越來越受歡迎，引起了投資者對OpenAI的濃厚興趣，並開始討論以比幾個月前更高的估值出售現有股份的可能性。

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