  • 33°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 16:07
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

ChatGPT推新功能 OpenAI：現可瀏覽互聯網

環球政經 15:38 2023/09/28

分享：

分享：

OpenAI宣布旗下ChatGPT推出新功能，用戶可用ChatGPT來「瀏覽」網絡，並超越之前「2021年9月（資料庫）」的時間限制。

這項新的瀏覽功能先向Plus和Enterprise用戶推出，使ChatGPT能夠訪問網頁內容，同時允許網站控制其互動。

OpenAI計劃很快向所有用戶提供這項功能，使他們能夠在GPT-4下的選擇器中選擇「使用Bing瀏覽」。此外，OpenAI最近還推出了語音對話和圖像互動功能，使ChatGPT能夠與蘋果（MSFT）的Siri等流行的人工智能（AI）助手競爭。

OpenAI的ChatGPT經歷快速增長，成為歷史上增長最快的消費者應用程式之一，1月份的月活躍用戶達到1億。ChatGPT越來越受歡迎，引起了投資者對OpenAI的濃厚興趣，並開始討論以比幾個月前更高的估值出售現有股份的可能性。

【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

專題影片
【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

延伸閲讀：文曜「蝕本價」推出首批31伙 折實每呎不足1.85萬 較成本價低一成【下一頁

點擊圖片放大
+7
+6

同場加映【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

溫股知新
【溫股知新】內房仍舊困擾 區間擺脫不了

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App： http：//onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https：//bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

開啟hket App，閱讀全文

撰文 : 林斯凱

人工智能 經濟

上一篇文章

【滙豐控股5】滙豐傳洽購 花旗中國財富管理業務

下一篇文章

【內房危機】傳許家被內地警方監視居住 恒大系3公司全綫停牌
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款