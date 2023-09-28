【假訊息氾濫】歐盟調查揭社交平台假資訊問題　X比例最高

假新聞在社交平台傳播的問題愈趨嚴峻，引起多國注意。歐盟較早前也特意進行研究，檢視六大社交平台，並發現前稱Twitter的X平台上的假訊息比例最高，並呼籲負責人Elon Musk儘快解決假訊息氾濫的問題。

【Meta Connect 2023】AI藍圖揭曉 Meta擬下月推AI貼紙製作及影像編輯功能

【網絡安全】消委會遭黑客入侵7小時 勒索金額達390萬港元

歐盟執委會近日進行為期六個月的調查，檢視六大網絡平台，包括：Meta旗下的Facebook和Instagram、LinkedIn、TikTok、X及YouTube，超過6,000則社群媒體貼文。調查指出，X為社交平台當中，假訊息比例最高的，尤其在俄羅斯、或正在舉行大選的國家情況尤其嚴峻。

歐盟執委會副主席Vera Jourová表示，俄羅斯動用數以億計歐元資金傳播假新聞，此操作主要用作操控國內民眾，以及操控歐洲人民及全世界。她又指，斯洛伐克及波蘭未來數周將舉行選舉，而歐盟亦於明年舉行，所以各大平台都要留意假消息干預的風險。

Jourová提及，Google、Microsoft和 TikTok等大企已經按照歐盟守則，提交首份打擊虛假資訊的半年度報告。但X被Elon Musk收購後，就退出歐盟就整治假新聞的自願約章，不過X仍然要遵守歐盟的「數碼服務法（DSA）」。惟Jourová仍警告及呼籲Elon Musk，必須遵守法律，儘快解決問題，並強調會注意著他所做的事。

【兒童安全】加州兒童線上私隱保護法案疑違憲 聯邦法院頒初步執行禁令

責任編輯：曾曉汶

iPhone 15系列已經正式開售！心思思想換電話，但又猶疑不決的讀者們，不妨看看5大Q&A實測片段作參考：