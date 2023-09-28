金怡假期首推感謝祭 回饋港人熱愛與支持 精選產品折上折優惠最高減達$7,000

隨著去年下半年香港旅遊的逐步開放，再加上全球各國放寬防疫政策並取消出入境限制措施，市民對於出境旅遊的渴望日益增強。作為深受香港市民信賴的老字號品牌及深度遊專家金怡假期，為表感謝過去一年持續選擇金怡假期的港人，將首次舉辦一場盛大的感謝祭活動，由即日起至10月11日，一連兩星期以推出報團優惠，配合首3日的早鳥優惠，精選產品折上折優惠高減達$7,000，以回饋港人長期以來對金怡假期和旅遊業的熱愛和支持。

作為深度遊先驅，金怡假期向來以冷門的特別綫路作主打。在本次感謝祭的產品中，金怡假期仍然採用全包價，團費包含機場稅、機場建設稅、燃油附加費以及全程服務費等費用。行程路線安排別具心思，走訪多個冷門景點，除了市場罕見的「8天黎巴嫩團」了解南北文明古國，亦有走遍11個UNESCO世界遺產的「10天深度捷克世遺之旅」和遊訪歐洲最大聖誕市集的「8天冬日德國深度遊」等獨特體驗，滿足港人深度遊的需求。

早鳥優惠！即日起至10月1日，每位額外再減$1,000！

「金怡感謝祭」推出的指定出發日團隊除了享有每位最高減免$6,000的優惠外，第一擊還推出早鳥優惠！凡於10月1日或之前金怡假期網站（www.goldjoy.com） 報指定出發日期的團隊，並輸入優惠碼【TWEB23】，每位即可享有額外$1,000扣減優惠。名額有限，先到先得！

除了早鳥優惠外，由即日起至10月11日的「金怡感謝祭」期間，金怡假期會在其Facebook專頁（https://www.facebook.com/goldjoy） 上推出不定時優惠。趁此機會，抓住禮遇，與親朋好友一同出發環遊世界！

「金怡感謝祭」指定出發日團隊優惠：

*感謝祭限時優惠不可與其他優惠同時使用，包括旅遊講座報名優惠。

*全包價包括機場稅、機場建設費、燃油附加費及全程服務費。



關於金怡假期

金怡假期為香港首家榮獲「國際郵輪協會」Cruise Line International Association (CLIA) 認證的旅行社，代理大洋郵輪、皇家加勒比、銀海郵輪及麗晶七海郵輪等多個國際郵輪品牌。除郵輪外，金怡假期專注開拓特色、專業的深度遊旅遊產品，推出多個「Joy-In-One」全包價旅行團、包括中東、地中海、南美、埃及非洲等特色地區。



金怡假期

地址： 金鐘道95號統一中心一樓商場1002A-C室

電話查詢：2804 1188

Whatsapp查詢：2804 1188

網址：www.goldjoy.com

Facebook：https://www.facebook.com/goldjoy

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(特約)