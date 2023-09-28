AI競爭激烈 AMD蘇姿丰：不相信護城河存在

AMD行政總裁蘇姿丰表示，人工智能（AI）發展迅速，幾乎沒有空間建立持久、具競爭力的「護城河」。

在一個大會上，她強調AI市場的動態性質，她說：「當市場發展如此之快時，我不相信護城河。」他認為，傳統市場的進入壁壘可能比較穩定，而AI則不同，其處於不斷變化的格局之中。

她又強調開源合作的重要性，「開放（原始碼）方法的好處在於，沒有一家公司擁有所有的想法。」

蘇姿丰將AI描述為一個「10年周期」，並強調超越硬件的短期收益，考慮AI更廣泛的變革性影響的重要性。

盡管英偉達（Nvidia）目前在AI領域佔主導地位，但蘇姿丰強調該行業的持續增長以及AI在未來的關鍵作用，這導致了GPU的短缺，「GPU出現短缺的事實，我認為並不奇怪，因為人們認識到了這項技術的重要性。」

AMD定位與Nvidia競爭，預計2024年的銷售額將錄增長，並對其AI服務器產品和渠道持樂觀態度。

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