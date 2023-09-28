【大行報告】滙豐研究：新車銷售減慢 大削中升控股目標價至20元

滙豐環球研究表示，在市場需求放緩及電動車的競爭下，中升控股（00881）新車銷售業務有較大價格壓力，而新車銷售減慢，預期盈利只有溫和增長。該行將其評級由「買入」下調至「持有」，目標價亦由52元大削至20元。中升控股周四（28日）收報20.6元，跌2.8%。





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該行指出，中升年初至今股價跌46%，而恒生綜合指數跌幅只有9%，表現遜於該行預期，因為該行低估了傳統內燃機汽車銷量收縮的程度，以及去庫存壓力下分銷商利潤率收窄的幅度。





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該行認為，第四季旺季新車銷售改善，高檔品牌如平治、寶馬、奧迪市場份額改善，然而在電動車的競爭加劇下，估計傳統內燃機汽車銷售會進一步收縮。該行將中升今明兩年盈利預測，分別下調40%及44%，料其2025年預測盈利74.9億元人民幣，按年升幅6%。

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記者：鄭昊彤