【大行點睇】中國平安聯席CEO換人 摩通：股價走弱為收集良機

摩根大通表示，中國平安（02318）聯席首席執行官陳心穎辭職，由現任首席人力資源執行官郭曉濤接任。在壽險業務維持穩定增長下，該行認為若股價走弱則屬收集良機，評級「增持」，目標價77元。中國平安周四（28日）收報44元，跌2.1%。









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該行表示，參考到過去十五年中國或亞洲保險公司高管變動的經驗，認為是次變動或為投資者社群帶來不明朗，投資者希望新任聯席首席執行官，展現在業務增長及提升公司價值方面的能力，然後給予信任。





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該行認為，平保的核心償付能力比率，在6月底保持169%的足夠水平，支持業務及派息增長。壽險業務受惠於完成改革，將會持續復甦。目前估值相當於預測2024財年市盈率5倍、預測股息率6.3%，並不昂貴。

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記者：鄭昊彤