英家長每月託兒費增逾6000 更多企業要求重返辦公室

英國愈來愈多企業要求員工，需要投放更多時間返回辦公室工作。當地有調查發現，部分在職家長因為新要求，每月的託兒費用額外增長超過600英鎊。更有在職家長表示，受新規定影響被迫離開職場。

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英國靈活託兒服務供應Pebble訪問2,000名，育有初生嬰兒或小學年齡子女的在職家長，發現他們每周平均被額外要求返回辦公室2日，因此平均每月託兒開支增加664英鎊（約6,303港元）。

過半受訪家長透露，因為辦公室工作日數增加倍感壓力。約4成受訪者表示，難以負擔額外的託兒服務開支。一半在職家長更表示，可能另尋可以遙距工作的職位。另有超過3分1家長表示，已經更換至避開需按辦工時間工作的職位。

化名莎拉的蘇格蘭金融服務人員表示，公司把強制辦公室工作日數增至一周4日後，她面臨財政及託兒服務行程安排困難。莎拉直言，大家均不滿公司新安排，指在家工作已證明十分有生產力，額外辦公室工作日數為在職家長徒添壓力。

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Pebble行政總裁Lance Beare表示，家長在疫情時受惠於低價託兒服務，但現時因生活成本壓力，相關開支不斷增加，加上部分託兒所因財政問題倒閉，使服務價格進一步被推高。

另外一個調查發現，逾1.18萬受訪在職家長中，家庭年收入低於5萬英鎊（約47.5萬港元）的家庭影響最大，相關家庭中5分1在職家長甚至考慮離開職場。逾4成家長表示，託兒費用過去10個月內增長5%至10%，另14%在職家長指增幅超過10%。

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責任編輯：吳漢培