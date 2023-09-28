【滙豐控股5】滙豐傳洽購 花旗中國財富管理業務

外電報道，近年加快拓展亞洲市場的滙豐控股（00005），將收購花旗集團(美：C)的中國消費者財富管理業務，該業務管理超過30億美元，即約234億元的資產。一旦交易落實，將有助滙豐在內地業務大幅擴張。消息又指，滙豐還將接管花旗駐中國的數百名員工，惟尚未知悉交易的財務細節。至3時15分滙豐報60.5元跌0.5%。

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潛在交易或成滙豐近年在內地市場的另一大動作。今年上半年，滙豐傳已收購內地合資基金公司「滙豐晉信」餘下51%股權。2020年，滙豐旗下滙豐保險(亞洲)亦收購其在華合資壽險公司剩餘50%股份。行政總裁祈耀年曾表示，在2020至2025年間，對中國市場的新增投資有望超過30億元人民幣。

花旗近年大舉出售亞洲零售銀行業務，其中馬來西亞、泰國、印尼及越南業務已由大華銀行收購，台灣業務則售予星展集團。

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