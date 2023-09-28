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【中國經濟】社保基金去年蝕逾千億人幣、投資收益率負5.07%　逆市追加股票投資1300億

股市 15:44 2023/09/28

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社保基金去年蝕逾千億人幣、投資收益率負5.07%　逆市追加股票投資1300億

中國A股表現欠佳，滬深300指數去年挫逾兩成，令社保基金會去年投資虧損逾千億元（人民幣，下同），是2018年以來再度錄得虧損。社保基金會周四（28日）公布2022年度報告，期内投資虧損1,380.9億元，相當於收益率負5.07%。期內，逆市追加股票投資1300億元。扣除按規定計入的非經常性損益後，投資收益率為4.53%。

社保基金成立23年以來，年均收益率近7.7%，明顯高於同期通脹率，累計投資收益額1.66萬億元。

​社保基金會解釋，去年受全球政治、經濟形勢變化，基金投資營運困難，國際及國内主要資産類别均大跌。基金會又稱，俄烏沖突加劇國際能源和糧食等大宗商品價格飈升，通脹高企背景下全球主要央行加快收縮流動性，令資本市場動蕩。

截至2022年底，社保基金資産總額達2.88萬億元，負債總額2819億元，主要是投資營運中形成的短期負債，及待返還部分委託省份做實個人賬戶中央補助資金到期結算資金的本息。

基金帳面虧損幅度相對有限

與國際養老基金等比較，社保基金去年帳面虧損幅度相對有限，強調去年是近年少有錄得投資虧損，當中，挪威政府全球養老基金（GPFG）收益率為負14.1%，瑞典國民養老基金（AP1-AP4）收益率從負11.9%到負5.8%不等，韓國國民年金基金（NPS）收益率為負8.2%，隸屬新加坡政府的淡馬錫（Temasek）2022財年投資收益率為負5.1%。

養老基金2022財年帳面虧損
挪威政府全球養老基金（GPFG）-14.1%
瑞典國民養老基金（AP1-AP4）-11.9%至-5.8%
韓國國民年金基金（NPS）-8.2%
淡馬錫（Temasek）-5.1%
社保基金-5.07%

确保未來安全並實現增值

基金會續稱，雖然産生一定的賬面浮虧，但也為長期收益打下了基礎，並在基金所能承擔的風險水平之内，符合風險預算要求，未來將堅持長期投資、價值投資、責任投資理念，确保基金安全的同時實現保值增值，並積極應對人口老齡化增加財富積累。

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