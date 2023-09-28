【旅遊秘訣】坐飛機去旅行壓力比做家務更大？　Expedia公開訂機票最佳時機

旅遊是開心事，但原來平均每4位香港旅客就有1位對坐飛機旅遊有壓力，甚至比處理家中大小事務和找話題閒聊還要吃力。Expedia公布新調查指，25%香港旅客對乘坐飛機旅遊感到大壓力，全因對機票價格感到焦慮，甚至會在預訂後再次搜尋機票價格，看看自己的機票是否有買貴了。

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Expedia發布《2024年航空旅遊秘訣》年度報告，以問卷形式訪問了1,000位香港旅客，發現24%認為航空旅遊的壓力大，比處理家中大小事務（22%）和找話題閒聊（11%）還要更大壓力。14%旅客認為要找到至抵機票優惠尤其令人煩擾，25% 受訪者甚至會在預訂後仍搜尋機票價格，看有否買貴了機票。

Expedia Group品牌公共關係部主管Melanie Fish表示，旅遊是一件樂事，不應該有任何壓力，很多旅遊壓力的根源現在已逐漸得到改善，航空服務及供應更穩定，Expedia各種新的工具如價格追蹤等，都讓整個預訂和飛行旅程更順利。

航空公司報告公司（ARC）數據科學暨研究部董事總經理Chuck Thackston表示，過去一年航空公司不斷提升載客量和增加服務，以滿足2023年持續不斷的航空旅遊需求。全球愈來愈多旅客選擇乘搭飛機公幹和休閒旅遊，因此航空旅遊在過去幾年展現了驚人的復原力：「而值得旅客高興的是，機票價格全年大部分時間都低於2022年的水平。」

Expedia最新旅遊貼士

報告中Expedia亦公開了最新旅遊貼士，包括機票預訂時機、最佳出發日期等，幫助旅客節省時間及旅費。

預訂時機

• 在周日而非最昂貴的周五預訂國際航班機票，平均可節省14%。

• 數據顯示，機票平均價格於出發前2至5個月最高，於出發前8至28日內預訂的旅客比提早2至5個月預訂平均節省21%。但平衡供應情況、選擇和優惠，建議提早5.5至6個月預訂。

最佳出發時間

• 周四出發平均可節省16%，避免周日出發，因為這是機票平均價格最高的出發日子。

慳錢工具及貼士

• Expedia手機程式的價格追蹤功能，會在機票價格有變時通知旅客，以助決定合適預訂時機。

• Expedia一站式提供各類可自訂的套票行程，包括機票和住宿，讓旅客在預訂多個旅遊項目時節省得更多。即使分開多次預訂，旅客都可以將行程集中一處，旅程資料一目了然。

最新香港航空旅遊趨勢

• 預定短途航班已恢復至2019年的54%，而長途航班數目則恢復至44%；經濟客艙平均機票價格較2022年回落，下跌46%。

• 台北、東京和大阪是香港旅客最熱門的航班目的地。

• 根據香港航班需求數據，日本大阪是按年增長速度最快的目的地。

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責任編輯：李智賢

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