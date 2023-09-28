領展「山海節」走得更遠 「遊蹤森活」與大自然連結  驅車探尋屯門、元朗及東涌隱世秘境  新推2日1夜山海露營祭體驗 限定特色市集尋寶

隨着秋風起，領展大受歡迎的「山海節」載譽歸來，今年以「遊蹤森活」為題，由9月22日起至11月30日，帶領大家深入探索香港美麗的大自然風光。

今年「山海節」除了屯門區域，更新增元朗及東涌等出遊地點，増加領展旗下商場補給站，各條路線貫通貫通多個歷史文化景點，讓大眾發現城市背後的驚喜和寶藏。



山海系路線 穿越森度遊



今年的「山海節」加推兩條山海路線及兩條單車推介路線，當中山海系路線由山系Youtuber CC漫遊及阿鼻貓 ABCat 山系玩樂誌設計，把景點由屯門一帶延伸至元朗及東涌區域。

東涌路線先從富東廣場出發，途經馬灣涌村、侯王橋及東涌炮台等，途中可前往附近的逸東商場休息，最後回東涌站位置，登上觀景山欣賞日落秘景。而屯門路線可以坐上旅行車，路線先從蝴蝶廣場出發，途經屯門郊遊徑、元朗豐樂圍及丫髻山等，更可以到良景廣場稍作補給，最後到錦田水尾村，尋找逾百年樹齡的錦田樹屋。

▲ - 由良景廣場出發踩單車到藍地水塘，然後步行到水塘享受屯門的後花園美景。

▲ - 跟隨獨家路線尋訪區內自然美景，同時可在領展旗下商場休息補給，讓你的旅程走得更遠。

商場聯乘品牌 推出限定特色活動



除了山海系路線外，商場將聯乘十個品牌推出一系列主題活動包括「單車流動市集」、「山系工作坊」、「山系周末市集」、限量露營裝備消費換領活動及「Bike the Moment單車遊」，為一眾大眾搜羅一系列行山、單車及戶外用品，，體驗山系文化。

▲ 「單車流動市集」於指定周末在良景廣場及蝴蝶廣場舉辦單車流動市集。

體驗山海露營祭 森度探索大自然

近年車中泊掀起熱潮，領展今次與香港汽車露營專站Autocamper合作舉辦「2日1夜山海露營祭」。領展會員只須於推廣期間消費都指定金額，即可換領露營祭參加券，露營祭更特意預備了一系列精彩活動，如樂隊表演和野炊體驗等。

想更深入沉浸於大自然，可參加領展於11月舉辦的「大自然森度探索團」，通過頌砵、抱樹及繪畫等練習，在過程中與大自然建立連結，讓感官的交流更深入認識自己。



(特約)