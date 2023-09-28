【內房危機】傳許家被內地警方監視居住 恒大系3公司全綫停牌

中國恒大（03333）、恒大物業（06666）及恒大汽車（00708）周四（28日）開市前公布短暫停牌，惟未有發表停牌原因。

恒大在周三（27日）停牌前報0.32元；恒大物業報0.59元；恒大汽車報0.56元。

近日涉及恒大管理層的消息滿天飛，日前盛傳主席許家印被內地警方監視居住中，更傳出許家印被戴上手鐐。而恒大財富總經理杜亮、恒大前行政總裁夏海鈞和前首席財務官潘大榮都傳出被中國相關部門控制。

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內媒《華夏時報》引述匿名消息指，恒大最近兩次例會，許家印都沒有出席，而他上一次在恒大高層群組發言是9月13日，當時他要求各地高層督促解決項目限售問題。

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記者：李兆明