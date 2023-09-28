▲ 【虛擬銀行】Mox：客戶達50萬、新推最高3%無上限現金回贈 年內將推港美股投資功能

渣打 （02888） 有份投資的虛擬銀行Mox搶先於明日發布業績前公布，最新客戶數目已達50萬人，而2023年上半年收入按年增長超過3倍，客戶信貸及墊款為去年同期超過兩倍，存款為去年同期接近兩倍。Mox 行政總裁胡博思稱，有信心Mox客戶貸款和墊款規模是虛擬銀行之中最高，並爭取未來12個月至18個月再增一倍。他又指，會維持Mox 2024年收支平衡的目標。

Mox同時推出新推廣，讓活期存款額結餘達75,000港元的Mox Credit客戶，任何消費都可獲2%無上限現金回贈，在超市消費更可獲3%現金回贈，較現有消費現金回贈1%，明顯提高。

Mox營運總監許崇軒指，不少虛銀用戶都會繼續以傳統銀行為主要銀行，最新優惠以存款額7.5萬港元為門檻，是希望Mox逐步成為用戶的主要銀行。

他續指，Mox成立僅3年、Mox Credit推出兩年，其信用卡信貸額已成為所有香港零售銀行中第7位。Mox表示，2023年上半年每月處理220萬宗Mox卡交易。目前，每位客戶服務成本較2021年下跌超過一半。

Mox 最新Cashback獎賞安排

現金回贈 合資格客戶或消費 1% 任何消費 2% 適用於日常使用Mox銀行服務、活期存款結餘達7.5萬港元或以上客戶的任何消費 3% 任何超市

9月26日至12月31日，香港電訊、Trip.com、7-Eleven、Circle K、萬寧、屈臣氏等指定商戶（上限600元）

年內推出Mox Invest 設美股碎股買賣功能、罕設回報增值基金

Mox今年6月獲證監會發出1號牌（證券交易），並預告籌備推出投資功能。Mox產品總監鮑志毅（Jayant Bhatia）稱，今年內就會正式推出「Mox Invest」功能，初期可提供港股、美股交易，日後再擴大至基金投資，而客戶在手機程式只須花約3分鐘就能註冊投資戶口。

鮑志毅表示，在美股交易上會提供碎股交易功能，讓用戶可自設金額買入相應美股，變相降低客戶買入大價藍籌股的門檻，但有關功能不適用於港股。他亦未有透露Mox Invest交易費用水平，僅指會確保競爭力。

被問及如何與現有銀行或券商競爭時，許崇軒指，Mox在進入信用卡市場時，同樣面對很成熟的市場，但依然可成功站穩陣腳，團隊能分析到用戶所需。據Mox介紹，Mox正研究推出獲證監會授權的回報增值基金（yield enhancement fund），這在銀行投資戶口較少設有的功能，許崇軒稱，有關詳情仍待監管批准，會在正式獲批時詳細介紹。

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記者：麥德銘