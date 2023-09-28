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【華為新品】華為智能手錶WATCH GT 4系列攻港　售$1,588起即日開售

科技 14:32 2023/09/28

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華為過去數月風頭強勁，除了以「王者歸來」姿態發布最新旗艦機型Mate 60系列，也先後公布多款新品，包括：無線耳機FreeBuds Pro 3、智能手錶WATCH GT 4等。說時遲，那時快，部分新品已登陸香港，並且即日（28日）起開放購買。

【華為新品】華為推13.2吋MatePad Pro　全球首款平板採柔性OLED屏幕

【華為發力】華為加快推新產品兼搶人才　東莞百億園區有何助力？

華為今（28日）舉行香港發布會，宣布無線耳機FreeBuds Pro 3、智能手錶WATCH GT 4、以及MatePad 11 PaperMatte版本正式攻港。其中新智能手錶系列WATCH GT 4 系列分別備有41mm和46mm兩個版本，兩個版本的 錶面都比上代大了20%，亦支援Always on display 功能。

至於無線耳機FreeBuds Pro 3，則是華為應用其自研星閃近距離無線連結技術的產品，在星閃和上週新發L2HC新編碼標準的應用下，耳機可以實現最高1.5Mbps 的「CD 級無損」音訊傳輸，惟需搭配華為最新的手機。

售價方面，WATCH GT 4 41mm版本為$1,588起、46mm版本為$1,688起；FreeBuds Pro 3則為$1,688。兩款產品均在今起正式開售。除此之外，華為更帶來WATCH Ultimate黃金版，外形同一般版相近，但以黑色鈦金屬配上18K 黃金製作錶身，售價則為$22,999，預計10月中開售。

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紙張質感MatePad 11　10月底開售

另外，華為在發布會上也提及，將推出提供紙張質感的全新MatePad 11 PaperMatte版本，該版本採用11吋屏幕，支援2.5K高解像度及120Hz刷新率，重量則為480克，價錢為$3,288，將在10月底正式開售。

責任編輯：曾曉汶

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