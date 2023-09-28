【大行點睇】時富：癌症檢測產品需求增 諾輝健康目標價45元

時富資產管理董事總經理黃偉棠表示，諾輝健康（06606）是中國首家專注高發癌症居家篩查的生物高科技公司，相比同行有較高銷售及淨利潤增長率，根據折扣現金流估值模型（加權平均資本成本13％，終端增長率2.8％），給予目標價45元。

諾輝健康周四（28日）中午收報19.32元，下跌25.2%，成交額1,400萬元。

諾輝健康收益每年穩定增長。直至2023年6月底止上半年，公司過去5年間收益由2,000萬元增長到8億元人民幣；資產增長率5年來超過7倍，由3億元到26億元人民幣，而總負債以期間最高值計反而減少76%。對比同行，諾輝有較高銷售及淨利潤增長率，反映公司盈利能力及償債能力出色。。

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國家癌症中心發佈數據顯示，中國每年腫瘤病例和癌症死亡人數偏多且呈上升趨勢。民眾對健康的重視會增加對癌症檢驗產品的需求，因而提升諾輝產品的銷售，有利於公司發展。預計兩個主要產品ColoClear和UU Tube將成為公司未來2年收入增長的主要推動因素。

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記者：李兆明