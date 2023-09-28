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【保險產品】友邦香港料2025年本港新晉高淨值人數近30萬人　內地來港客戶偏好儲蓄型產品

股市 14:26 2023/09/28

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友邦香港料2025年本港新晉高淨值人數近30萬人　內地來港客戶偏好儲蓄型產品

友邦香港及澳門首席產品主張及策劃官梁莉斯表示，中港高淨值市場具備增長潛力，預計2025年本港「新晉高淨值」人數（資產值介乎100萬至500萬美元）將近30萬人。她透露，截至2021年底，內地訪港旅客的高淨值客戶（擁有100萬至800萬美元資產）人數達130萬，而友邦的內地來港客戶（MCV）特別是大灣區客戶，普遍偏好儲蓄型產品、危疾及醫療產品。

港澳地區高淨值人士出現「亞健康」症狀比例較高

另外，友邦香港就大灣區高淨值人士對「亞健康」的認知與關注程度進行調查，發現逾八成港澳地區及大灣區其他城市高淨值人士出現「亞健康」症狀，比例均較其他非高淨值人士高，平均每人有2.6種症狀，大灣區其他城市為平均每人有1.9種症狀。最常見五大「亞健康」症狀為疲勞、腰酸背痛、煩躁、緊張焦慮與失眠。

友邦香港開設養生中心「友邦峻宇養生庭」，為高淨值客戶提供個人化養生方案，包括量子音頻治療、冷凍治療、體能鍛鍊等服務。梁莉斯表示，高淨值客戶對於財富和健康管理服務需求殷切，除了對財富規劃有高要求之外，同時也特別重視健康，希望做到「雙平衡」的人生目標。

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