▲ 【分析】銀河聯昌：目前是樓市「撤辣」好時機、可帶動發展商股估值重估 邊3個領域最有減辣潛力？

本港樓市持續低迷，樓價於過去兩年累跌16%。券商銀河聯昌指，本港樓市今年首8個月成交已較長期平均低兩成，而政府於財年上半年只達至土地銷售目標10%，住宅市場亦缺少投機味，長遠若要吸引更多專才來港定居，目前是撤銷部分「辣招」的好時機，避免樓市進一步惡化，影響香港經濟增長的可持續性。

未來12個月樓價料進一步下滑

銀河聯昌中國和香港研究主管鄭懷武指，行政長官李家超將於10月25日發表其任內第二份施政報告，將會是一個宣布放棄部分自2010年以來引入的樓市「辣招」的好時機，當中有3個潛在可撤辣的領域，包括（1）撤銷持有工作簽證的非香港永久居民預繳的額外印花稅（ESD），約為物業價值30%；（2）重新推出資本投資者入境計劃（投資移民計劃），以及（3）降低非香港永久居民的印花稅稅率。

鄭懷武稱，現時新盤市場庫存高企，但房屋銷售氣氛疲弱，預期未來12個月樓價會進一步下滑，令發展商在投地方面取態審慎。

「若政府『撤辣』，相信本港地產發展商股將會出現估值重估，因『辣招』是拖累行業估值的關鍵之一，目前該行對發展商股持中性評級，但基於本土需求具韌性及內地人的潛在需求，故此對住宅樓市維持正面看法。」

料2024及2025財年銷售額將提高8至15%

銀河聯昌預計，若政府「辣辣」，本港發展商於2024及2025財年的銷售額，將較現時預測提高8至15%，當中新鴻基地產 （00016） 、長實 （01113） 、恒基地產 （00012） 、新世界發展 （00017） 及信置 （00083） 均會受惠，而擁有充裕土儲及穩健資產負債表的新地、長實及信置可看高一線，目前三者股價較每股資產淨值（NAV）平均折讓約63%。

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編輯：陳韻妍