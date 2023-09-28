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【非法難民】德加緊邊防抗湧入 希臘欲填補勞動空缺

環球社會熱點 14:30 2023/09/28

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德國政府政府本周推出新邊境管制措施，加強防範大量非法難民湧入。希臘政府則積極安排非法難民融合當地社會，希望填補當地多個行業的勞動力空缺。

意大利總理去信 批德國政府資助難民援助組織 【下一頁】

德國內政部周三（27日）公布，將會推出全新與波蘭及捷克的邊境管制措施，希望減少難民湧入數量。部長費雷澤（Nancy Faeser）表示，如果無法保護邊境，歐洲內部的自由通行將陷入危機。

費雷澤指新政策將聚焦人蛇集團，稱後者為約4分1湧入德國難民的「元兇」。德國警方數據顯示，2023年首7個月內首次申請庇護的難民數量增加78%，8月登記非法入境德國難民人數達14,701人，按年上升66%。

德國去年接收約100萬名烏克蘭難民，但相關數據未納入申請難民庇護統計，因為烏國難民自動獲取庇護資格，當地實際湧入的難民人數更多。

英內政大臣批人權法欠全面改革 遭聯合國反駁 【下一頁】

希臘移民部長凱里代斯（Dimitris Kairidis）同日透露，政府有意讓約30萬非法居留難民加入農業﹑建築及旅遊行業工作，補充當地短缺的勞動力。凱里代斯希望利用已在當地的非法難民作出貢獻，但不希望吸引更多難民。

希臘農業部長阿夫耶納基斯（Lefteris Avgenakis）表示，正與移民部商討解決勞動力問題。他指當地農業每年需要約18萬名工人，但今年政府行政處理導致出現空缺。

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責任編輯：吳漢培

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