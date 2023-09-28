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【智慧亞運】阿里雲推出AI手語翻譯員　支援中文對譯

科技 13:56 2023/09/28

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第19屆亞洲運動會（下稱亞運會）的賽事正在杭州進行得如火如荼，緊接其後的還有將於10月22日開幕的第4屆亞洲殘疾人運動會（下稱亞殘運會）。為推動無障礙、智慧亞運，阿里雲推出人工智能（AI）手語翻譯員「小莫」，支援中文手、口語對譯，促進聾啞人士與健全人士的交流，共同體驗亞運運動熱潮。

【AI協作】「亞運釘」整合阿里雲技術　提升亞運會營運效率

【杭州亞運】亞運會核心系統上阿里雲　追求無縫集成

阿里雲利用約2年時間，從中國浙江省手語從業者和聽障人士中，收集和參與注釋出2.5萬個手語手勢。並藉著視覺識別算法、運動追蹤能力、機器學習技術等，研發出可捕捉使用者手語動作，續而將其翻譯成中文口語的AI手語翻譯員「小莫」。該企還開發深度神經網絡和唇部動作生成模塊，只要用家輸入語音訊息，便可將中文口語轉化為手語。

阿里雲智能集團首席技術官周靖人坦言，盡管系統目前只支援中文手語及口語對譯，但有極大潛力以支援更多的語言。（殷凱怡攝）

阿里雲智能集團首席技術官周靖人坦言，由於手語詞彙會受當地文化、習俗及生活習慣所影響，來自各地的聾啞人士所用的手語略有不同，為研發AI手語翻譯系統增加難度。盡管系統目前只支援中文手語及口語對譯，但有極大潛力以支援更多的語言。

AI手語翻譯　國內版支付寶都用到

據了解，目前AI手語翻譯功能現已整合至國內版支付寶，亦可透過亞殘運會官方應用程式及網頁連接至相關系統，供國內外群眾使用。另也應用於電視頻道為亞運會報道作即時翻譯，及於杭州部分博物館和旅遊景點中，為聾啞遊客提供無障礙旅遊服務。

目前AI手語翻譯功能應用於電視頻道為亞運會報道作即時翻譯。（阿里雲提供圖片）

惟小莫為阿里雲特意就是次體壇盛事而推出，目前只確定相關應用將至少維持至10月25日，即亞殘運會閉幕日。日後是否會其他形式及渠道，以供用家免費或收費使用，仍待該企官方公布更多資訊。

記者：殷凱怡　杭州直擊

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