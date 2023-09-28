▲ 【內房危機】融創據報完成境內債現金支付及小額兌付 總金額3.8億元人幣、股價曾升半成

融創中國 （01918） 據報已對10筆境內債券安排現金支付及小額兌付，總金額約3.8億元人民幣。兌付資金9月27日已打到中證登帳戶。融創中國股價逆市造好，午後曾升逾5%高見2.25元，最新升近3%，報2.19元，成交1.9億元。

報道指，去年底融創境內債整體展期成功，共涉及10筆存續的公司債及供應鏈ABS，總金額160億元人民幣。依據展期方案，融創需要在今年3月31日、9月30日安排現金支付及小額支付。

融創中國此前公布境外債務重組獲99.75%債權人通過，共有2019名債權人投票，債務總額通過率為98.3%。

【內房危機】融創服務曾爆升四成、融創升一成 融創中國境外債權人選擇強制可轉換債及融創服務均超額

【內房危機】融創中國在紐約申請破產保護 此前境外債務重組獲通過

【內房危機】融創境外債務重組獲99.75%債權人通過 另將強制可轉換債券限額升至27.5億美元

責任編輯︰梁浩碩