▲ 【可持續發展】綠色金融協會：低碳轉型需大量資金 可要求企業遞交短中長期轉型方案以提高可信性

環球利率維持高企，香港綠色金融協會會長馬駿指，加息周期對整個債市造成衝擊，不止綠色債券受到影響，但內地今年本土綠色債券市場仍然錄得理想增長，或反映不同利率周期因素，當美國暫停加息時，便會有利於綠債發行。協會常務副會長黃超妮指，今年上半年可持續發展掛勾債券發行上升15%，主要來自歐洲，中東及非洲（EMEA）地區，亞洲排名第二，上半年全球綠債發行增加30%，佔所有ESG債券約70%。

亞洲可持續發展掛勾貸款以獎勵為主

黃超妮續稱，現時全球已在可持續發展上投入約4.2萬億美元，當中主要投放在深綠或純綠領域，因低碳轉型領過程缺乏可信的標準判斷，令製造業申請轉型貸款時出現困難，故此綠色分類目錄（Common Ground Taxonomy）便提供一個可行的解決方案。馬駿補充，要增加低碳轉型過程的可信度，同時減少漂綠機會，可要求企業提交短中長期的轉型方案，在不同時期會達至甚麼目標等。

協會另一常務副會長黃翠芝表示，企業在低碳轉型的路上需要大量資金，金額料高達150萬億美元，而近年的綠色及可持續發展金融領域的產品亦不斷轉型，例如由單純的綠色，發展至可持續發展掛勾債券等，增加企業低碳轉型的意識。

她稱，目前歐洲的可持續發展掛勾貸款設有獎罰機制，但亞洲則仍以獎勵為主，惟私募基金領域已開始設有獎罰制度。

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記者：陳韻妍