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【國際支付】SWIFT：人民幣、美元於國際支付份額齊創新高　背後原因是...

宏觀解讀 13:16 2023/09/28

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【國際支付】SWIFT：人民幣、美元於國際支付份額齊創新高　背後原因是...

環球銀行金融電訊協會（SWIFT）發布2023年8月全球支付數據，涉及國際間支付使用人民幣和美元的份額齊齊創出新高。8月份，以金額計，48.03%國際間支付使用美元，較7月紀錄46%再提高；人民幣支付於8月份的份額則為3.47%，較前一紀錄2022年1月的3.2%更高，於全球使用量維持排行第5，排於美元、歐元、英鎊和日圓之後。

SWIFT指出，今年8月使用人民幣的國際間支付，按月增加18%，較所有貨幣增長4.02%更高。若撇除歐元區內支付，人民幣使用量比例排名第6%，市場份額為2.59%。

若以貿易融資市場計，人民幣使用量排行第3、市佔率4.82%，僅次於美元（83.95%）和歐元（6.43%）。

SWIFT：歐元區使用新標準　影響數據分類

SWIFT表示，美元、人民幣在國際間支付的使用量份額提升，歐元使用量下跌有關，並特別解釋原因。

協會指出，歐洲今年3月轉移至使用「ISO 20022」標準呈報本土和跨境支付，部分流動性管理、商業銀行備用信貸訊息使用另一指令呈報，雖然可以更準確反映金融數據分類，但會令歐元在國際間支付使用量數據明顯下跌，令國際間支付使用量排名比較未必與以往一致。隨愈來愈多市場轉用新標準，SWIFT預期數據會重新校正。

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記者：麥德銘

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