【ChatGPT】恢復上網功能 限兩類用戶使用

聊天機械人ChatGPT母企Open AI周三（27日）宣布，允許用戶恢復ChatGPT連接網絡的功能，為2021年9月後首次。不過，網絡功能ChatGPT只限指定用戶可以使用。

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Open AI表示，ChatGPT的上網功能可讓網站控制，如何與ChatGPT互動。用戶可以在GPT-4版本中，利用微軟（Microsoft）的搜尋引擎Bing使用上網功能，再次更新ChatGPT數數據資料庫。

不過，Open AI指上網版ChatGPT暫時只讓Plus及企業用戶使用，未來才會全面開放予所有用戶使用。ChatGPT曾開放Plus用戶恢復上網功能，但其後迅速取消，擔憂此舉或允許用戶繞過「付費牆」。

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Open AI本周初亦公布其他新功能，加入語音交流及圖片互動功能。企業形容，語音功能將開啟更多有創意及集中易接觸應用程式的大門。同樣，兩樣新功能暫時只限Plus及企業用戶使用。

Open AI指語音功能能夠講睡前故事及朗讀輸入的文字等，圖片互動可讓用戶拍照分析工作相關的複雜圖表數據，或是根據照片安排餐點。

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責任編輯：吳漢培