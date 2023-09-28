  • 33°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 14:09
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ChatGPT】恢復上網功能 限兩類用戶使用

環球社會熱點 13:23 2023/09/28

分享：

分享：

聊天機械人ChatGPT母企Open AI周三（27日）宣布，允許用戶恢復ChatGPT連接網絡的功能，為2021年9月後首次。不過，網絡功能ChatGPT只限指定用戶可以使用。

荷里活編劇停止罷工 傳資方獲允用AI學寫劇本 【下一頁】

Open AI表示，ChatGPT的上網功能可讓網站控制，如何與ChatGPT互動。用戶可以在GPT-4版本中，利用微軟（Microsoft）的搜尋引擎Bing使用上網功能，再次更新ChatGPT數數據資料庫。

不過，Open AI指上網版ChatGPT暫時只讓Plus及企業用戶使用，未來才會全面開放予所有用戶使用。ChatGPT曾開放Plus用戶恢復上網功能，但其後迅速取消，擔憂此舉或允許用戶繞過「付費牆」。

微軟招募核能人員 協助AI及雲端服務供電 【下一頁】

Open AI本周初亦公布其他新功能，加入語音交流及圖片互動功能。企業形容，語音功能將開啟更多有創意及集中易接觸應用程式的大門。同樣，兩樣新功能暫時只限Plus及企業用戶使用。

Open AI指語音功能能夠講睡前故事及朗讀輸入的文字等，圖片互動可讓用戶拍照分析工作相關的複雜圖表數據，或是根據照片安排餐點。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

酒廠聘港產AI機械人任CEO 全天候決策成關鍵優勢
2023/09/15
酒廠聘港產AI機械人任CEO 全天候決策成關鍵優勢
男童痛足3年向17醫生求診 靠ChatGPT正確診斷病情
2023/09/12
男童痛足3年向17醫生求診 靠ChatGPT正確診斷病情
拜登訪越南 就飛機採購及人工智能達成協議
2023/09/11
拜登訪越南 就飛機採購及人工智能達成協議
俄羅斯加入AI競爭 普京支持開發與研究
2023/09/08
俄羅斯加入AI競爭 普京支持開發與研究

你可能感興趣

酒廠聘港產AI機械人任CEO 全天候決策成關鍵優勢
18:07 2023/09/15
酒廠聘港產AI機械人任CEO 全天候決策成關鍵優勢
男童痛足3年向17醫生求診 靠ChatGPT正確診斷病情
18:00 2023/09/12
男童痛足3年向17醫生求診 靠ChatGPT正確診斷病情
拜登訪越南 就飛機採購及人工智能達成協議
18:00 2023/09/11
拜登訪越南 就飛機採購及人工智能達成協議
人工智能 網絡通訊 網絡熱話 Microsoft 微軟（Microsoft，美：MSFT）

下一篇文章

普京下令穩定燃油價格 全面限制出口石油及柴油
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款