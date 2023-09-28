▲ 【業績】AEON信貸財務中期多賺8.3% 派中期息24仙增9%

AEON信貸財務 （00900） 公布中期業績，截至8月31日止AEON半年按年多賺8.3%至1.9億元，每股盈利45.7仙，派中期息24仙，按年增9.1%，派付股息比率為52.5%。AEON信貸財務股價績前跌1.6%，報5.41元。

期內，收入7.8億元，按年增加37%，淨利息收入6.1億元，升31.8%。當中，信用卡收入6.2億元，升39.6%，私人貸款收入1.5億元，升33.4%，保險收入1105.6萬元，跌19%。

集團上半年銷售額按年增長24.6%，客戶貸款及應收款項總額較2月底增加10.3%。集團指，其有效的信用風險管理已將第二季度市場破產趨勢上升的影響降至最低。

於8月底，客戶貸款及應收款項中信用風險較高或出現其他信用減值（即第二階段和第三階段應收賬款）佔客戶貸款及應收款項總額的比例維持於2月底的水平。

集團表示，本地經濟預期會從去年的疫情低谷反彈，指在這個正復甦且競爭激烈及充滿挑戰的市場中，將專注於維持銷售及應收款項的增長勢頭，同時利用完善信用評估技術，維持資產質量穩定同時作最大程度的密切監控。

【業績】AEON信貸財務去年度溢利升9% 末期息派22仙

責任編輯︰梁浩碩