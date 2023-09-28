  • 32°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 12:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

普京下令穩定燃油價格 全面限制出口石油及柴油

環球社會熱點 12:27 2023/09/28

分享：

分享：

俄羅斯周四（28日）起全面禁止出口石油及柴油，4個前蘇聯國家獲豁免。總統普京（Vladimir Putin）周三（27日）下令，政府需要穩定國內的燃油價格。

希拉莉譏諷普京自討苦吃 俄侵烏促成北約東擴 【下一頁】

普京指示政府內閣，需要確保俄羅斯的零售燃油價格，要求額外措施平均當地的燃油市場。他指令政府必需迅速行動，或需重新評估石油行業的稅收。

俄國政府早前宣布，為抑制當地燃油價格急升，決定全面禁止出口石油及柴油，4個前蘇聯國家除外。克里姆林宮表示，出口禁令將會維持，直至當地燃油市場穩定。外國媒體分析估計，禁令最少維持數周，應付近來的收成旺季需求。

副總理諾瓦克（Alexander Novak）透露，政府考慮採取更多措施，包括限制「灰色」石油出口﹑購買本土用油產品及更高價格出口燃油。他指政府亦曾考慮提升經銷商的燃油出口稅至每噸5萬盧布（約4,046港元）。

俄繞過西方油價上限 今年石油收入料增1170億元 【下一頁】

俄羅斯本土燃油批發價格受數月來的石油及柴油供應短缺影響而急增，但零售價格始終受政府限制，嘗試維持接近官方通脹水平。俄國燃油價格原本已在本地大宗商品交易市場回落，但周末的放寬措施公布後，再次恢復升勢。

市場交易人員表示，俄羅斯燃油市場受煉油設備維修﹑鐵路運輸瓶頸及俄羅斯盧布弱勢衝擊，影片燃油出口動力。燃油短缺亦嚴重打擊俄國南部農業地區，如情況惡化可能影響來年3月的總統選舉。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：吳漢培

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

加拿大下議院議長致歉 因表揚為納粹作戰烏老兵捱轟
2023/09/26
加拿大下議院議長致歉 因表揚為納粹作戰烏老兵捱轟
【俄烏戰爭】烏接收首批美製坦克 數周料陸續增加
2023/09/26
【俄烏戰爭】烏接收首批美製坦克 數周料陸續增加
華府陷停擺風險 國防部指援烏工作成例外
2023/09/22
華府陷停擺風險 國防部指援烏工作成例外
【俄烏戰爭】拜登保證美國繼續軍援 助烏抗俄入侵
2023/09/22
【俄烏戰爭】拜登保證美國繼續軍援 助烏抗俄入侵
烏倡褫奪俄聯合國安理會否決權 拉夫羅夫：權利絕對合法
2023/09/21
烏倡褫奪俄聯合國安理會否決權 拉夫羅夫：權利絕對合法

你可能感興趣

加拿大下議院議長致歉 因表揚為納粹作戰烏老兵捱轟
14:30 2023/09/26
加拿大下議院議長致歉 因表揚為納粹作戰烏老兵捱轟
【俄烏戰爭】烏接收首批美製坦克 數周料陸續增加
10:41 2023/09/26
【俄烏戰爭】烏接收首批美製坦克 數周料陸續增加
華府陷停擺風險 國防部指援烏工作成例外
12:30 2023/09/22
華府陷停擺風險 國防部指援烏工作成例外
能源供應 能源危機 俄羅斯 普京 石油 柴油 俄羅斯盧布 通脹 進出口

下一篇文章

【俄烏戰爭】烏軍指瓦格納返戰場 普京下令穩定能源價格（持續更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款