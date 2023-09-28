普京下令穩定燃油價格 全面限制出口石油及柴油

俄羅斯周四（28日）起全面禁止出口石油及柴油，4個前蘇聯國家獲豁免。總統普京（Vladimir Putin）周三（27日）下令，政府需要穩定國內的燃油價格。

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普京指示政府內閣，需要確保俄羅斯的零售燃油價格，要求額外措施平均當地的燃油市場。他指令政府必需迅速行動，或需重新評估石油行業的稅收。

俄國政府早前宣布，為抑制當地燃油價格急升，決定全面禁止出口石油及柴油，4個前蘇聯國家除外。克里姆林宮表示，出口禁令將會維持，直至當地燃油市場穩定。外國媒體分析估計，禁令最少維持數周，應付近來的收成旺季需求。

副總理諾瓦克（Alexander Novak）透露，政府考慮採取更多措施，包括限制「灰色」石油出口﹑購買本土用油產品及更高價格出口燃油。他指政府亦曾考慮提升經銷商的燃油出口稅至每噸5萬盧布（約4,046港元）。

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俄羅斯本土燃油批發價格受數月來的石油及柴油供應短缺影響而急增，但零售價格始終受政府限制，嘗試維持接近官方通脹水平。俄國燃油價格原本已在本地大宗商品交易市場回落，但周末的放寬措施公布後，再次恢復升勢。

市場交易人員表示，俄羅斯燃油市場受煉油設備維修﹑鐵路運輸瓶頸及俄羅斯盧布弱勢衝擊，影片燃油出口動力。燃油短缺亦嚴重打擊俄國南部農業地區，如情況惡化可能影響來年3月的總統選舉。

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責任編輯：吳漢培