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【Meta Connect 2023】Meta頭戴式裝置Quest 3亮相　售價近4,000港元

科技 12:30 2023/09/28

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Meta 在其年度開發者大會上，除了宣布一系列AI新功能外，也不出外界所料，正式推出「Quest 3」頭戴式裝置。Quest 3升級後，較諸前代強調虛擬實境功能，今次更重視混合實境，用戶戴上頭盔後可同時看到現實世界與虛擬影像，並進行互動。

【Meta Connect 2023】AI藍圖揭曉　Meta擬下月推AI貼紙製作及影像編輯功能

【Meta Connect 2023】Meta創建AI特殊角色　可獲名廚、時尚專家建議

Meta全新的Quest 3外觀與之前的版本相類似，但前面就設3個裝置。左右則為攝影鏡頭，而中間是感測器，可用於確認玩家房間內物體和牆壁的位置，防止用戶就撞到。裝置採用高通Snapdragon XR2 Gen 2芯片，並聲稱解析度提高30%。

微軟Xbox雲端遊戲將在12月正式登陸Meta Quest系列。

另外，Meta也在會上展示多種遊戲與娛樂功能，最值得一提包括將於12月支援Xbox Cloud Gaming，屆時可以在Quest遊玩該平台逾百款遊戲。是次定價為499美元（約3,902港元）起，在美、英、日本等23市場即日起接受預訂，惟不包括香港。

【Meta VR遊戲】Meta Quest+訂閱服務正式上線　月費約$62可免費玩兩款新遊戲

記者：周俊霖

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