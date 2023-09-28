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【美國制裁】美國財政部制裁7個實體　包括1香港公司、1香港居民　涉協助伊朗採購無人機零件

宏觀解讀 12:00 2023/09/28

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【美國制裁】美國財政部制裁7個實體　涉協助伊朗採購無人機零件　包括1香港公司、1香港居民

美國財政部公布，制裁伊朗、中國、香港、土耳其及阿聯酋共5個機構及2名個人，涉及為伊朗建設無人機採購敏感零件。美國財政部最新制裁名單中，包括一名香港女性居民Fan Yang和一家香港註冊公司香港華邁電子模型（Hongkong Himark Electron Model Limited）。

美方指，有關零件最終被用於製造伊朗「見證者」型無人機，並目前該款被用於俄烏戰場。

美國財政部分表示，Fan Yang代表香港華邁電子模型，向伊朗受制裁公司提供價值超過100萬美元的伺服電機（servomotor），並且以偽造發票等方式，掩蓋伊朗最終用戶的貨物。除了涉及伊朗，香港華邁電子模型也涉嫌向也門的胡塞武裝提供價值超過數十萬美元的伺服馬達。

受美國財政部制裁令影響，在美國境內或美國人，都不可以與受制裁人士或機構持股50%以上的財產和財產利益，進行交易並且必須向美國外國資產控制辦公室（OFAC）呈報。

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