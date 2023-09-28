【Meta Connect 2023】Meta創建AI特殊角色　可獲名廚、時尚專家建議

▲ Meta行政總裁朱克伯格在今年Connect大會強調，AI的進步讓人可創建API與「角色」，完成更多事情。

AI成為科企必爭之地。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在該企的開發者大會Connect上一如外界所料，更聚焦在該企未來AI藍圖。除了發布新一代的頭戴式裝置Quest 3，以及將生成式AI整合至社交平台，結合網絡搜尋為用戶解難，更推出簡單易用的圖像編輯功能，以及具個性的「AI角色」，讓用戶在其平台與AI互動更具趣味。

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Meta銳意在人與AI互動上增添更多趣味。在Meta AI之外，該企更以「角色」概念創建28個特殊AI，這是與各界名人合作所創建，例如時尚專家、名廚等，「他們」各有個性與背景設定，甚至在Facebook等有個人檔案，用戶可隨時發送對話與之交談，並會對特定話題如遊戲、運動、時尚等分享更多意見，甚至提供改善運動表現、烹飪等建議。角色AI亦會即時開始在美國推出測試版。

Meta在發布上聲稱，該企的生成式AI將會遵循業界最佳實踐設計，用戶以AI創建的影像內容將會明確標示，同時平台不會將用戶間的對話內容用於訓練，而只當有人在對話當以指令呼叫出AI助理後，Meta AI才會存取該段訊息。朱克伯格亦指出，該企會支援創作者與商戶運用AI，即日推出支援創建AI的平台，開發者快將可在Messenger建立第三方AI，同時亦即將推出以AI改善與客戶互動的功能。

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記者：周俊霖

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