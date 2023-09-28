恒生大學公佈新策略發展計劃2023-2028  六大發展範疇引領「博雅 + 專業」教育 

▲ 香港恒生大學公佈2023-2028年度策略發展計劃，訂定未來五年的策略發展方向。

香港恒生大學今日公佈2023-2028年度策略發展計劃，訂定未來五年的策略發展方向。該計劃以「大學之選——引領『博雅+專業』教育」為主題，涵蓋六大策略發展範疇，包括課程發展與收生、研究與知識交流、學習和學生體驗、全球和區域發展、持份者參與和大學社會責任，以及資源管理和大學拓展。

恒生大學校長何順文教授表示，「新的策略發展計劃標誌著大學展開了一個重要新篇章。憑藉獨特的『博學 + 專業』教育模式，以及大學仝人的共同願景和努力，恒生大學定能更上層樓，並以出色的教研和對社會與世界的貢獻聞名，成為學生、教職員、僱主、合作伙伴和其他持份者的大學之選。」

何校長又衷心感謝校董會和校務委員會成員、教職員、學生、校友、家長、僱主和支持者，積極參與2023年3月至5月期間舉行的諮詢，集思廣益，為釐定發展策略草案提供寶貴意見。

在計劃中，大學提出的其中一些重點創新策略如下：

1. 加強恒生大學與國際知名大學在獨特課程上的協作。

2. 提供非一般共同核心課程，奠定學生全面的文理教育基礎。

3. 與亞馬遜雲科技合作，創立恒生大學雲創學院，強化大學獨特的「博雅+專業」教育，提升學生資訊及通訊科技素養。

4. 鞏固恒生大學在區域內於商業道德、可持續發展和持份者價值相關教研的領導地位。

5. 提升學生對聯合國可持續發展目標（SDGs）有關迫切議題的興趣，培育全球公民意識。負社會責任的大學校園服務，由採購至運作推行均符合SDGs標準。

6. 與選定大學建立國際榮譽學院聯盟，培育更多全球領袖，並積極參與住宿書院系統的區域網絡，充分發揮住宿教育的效能；

7. 鼓勵目標地區的駐港總領事參與恒生大學舉辦的年度或兩年一度圓桌論壇，以及取得他們支持恒生大學招募與甄選海外生的工作。

8. 善用恒生大學於大灣區和海外的基地，加深跨地域的合作，並建立活躍的國際校友網絡。

9. 建立文化智庫，增強藝術與文化遺產上的區域／國際跨領域政策研究協作。

10. 利用新興科技和資源支援非傳統的教與學和服務，進一步鞏固恒生大學作為一所智慧型大學的地位。

參閱恒生大學《策略發展計劃2023-2028》，請瀏覽此連結（只提供英文版本）。

香港恒生大學簡介

香港恒生大學是一所以博雅教育為主導的非牟利私立大學，設有五個學院，包括商學院、傳播學院、決策科學學院、人文社會科學學院、和翻譯及外語學院，全日制學生逾 6,000 人。恒生大學採用獨特的「博雅 + 專業」教育模式，致力培育青年成為具明辨思維、創新力量、人文關懷、道德價值和社會責任的人才。

恒生大學矢志成為區內具領導地位的私立大學，以本科教育為主，配合優秀的師資、獲獎的綠化校園與設施、創新的學位課程、結合生活與學習的住宿書院系統、互動小班教學、緊密師生關係、獲研究資助局資助的具影響力研究，以及優質的學生發展／支援服務。在新加坡 AppliedHE 公布的 2023 年「東盟地區+」私立大學評鑑中，恒生大學整體位列第七，並在大中華地區及「就業能力」層面居首。恒生大學亦在 2021 年英國泰晤士高等教育「大學影響力排名 2021」位列「優質教育」及「良好工作和經濟增長」全球首 200 名。

(特約)