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【Meta Connect 2023】AI藍圖揭曉　Meta擬下月推AI貼紙製作及影像編輯功能

科技 11:41 2023/09/28

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Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在該企的開發者大會Connect上一如外界所料，除了發布新一代的頭戴式裝置Quest 3，更聚焦在該企未來AI藍圖。

人工智能（AI）在幾乎成為今年所有主要科企的發布主題，正舉行開發者大會的Meta自然不例外。Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）在大會開幕上花了逾一半篇幅談論該企的AI藍圖。與其他科技大企將焦點放在提高工作生產力不同，Meta的AI發展明顯聚焦在加強其現有社交平台功能上。

【Meta認證】Meta付費認證推至商業帳號　將先在Instagram及Facebook試行

【AI之戰】Meta正開發新AI模型　聊天機械人無需經外部平台訓練

Meta行政總裁朱克伯格（Mark Zuckerberg）宣布，Meta社交平台將會推出兩項運用AI的圖像相關功能——製作AI貼紙與影像編輯。基於該企名為Emu的圖像生成基礎模型，用戶輸入指令字眼如「Happy Sushi」，AI便會在幾秒內生成相應的貼紙圖像供用戶使用，這較現時用戶需要花時間尋找適合貼紙、或經第三方應用製作，來得更為省時。

Meta AI將會整合至Meta各大平台，用戶可隨時呼叫AI以發問，或發出編輯圖像等指示。（直播截圖）

用戶亦可透過指令編輯在對話中發送的相片，例如可以將相片的場景轉為另一個地方，又或改編圖像的色彩紋樣等。AI貼紙功能會先在下月在多個平台向部分英語地區開通，而圖像編輯功能則會先在Instagram推出。

Meta AI助手　旗下平台均可使用

這兩項功能將同時整合至名為「Meta AI」的生成式AI對話助理，後者將是Meta在AI應用的核心。朱克伯格解釋，Meta AI是一款新的AI助手，透過大型語言模型Llama 2以及經微軟Bing搜尋資料，解答用戶問題，日後Meta的平台以及裝置將可使用。在展示中，用戶可以詢問Meta AI在飲食方面的建議，亦可以在群組中與朋友一起設計行程。

【AI爭議】美國會召開AI高峰會　Elon Musk籲設「裁判」看守

記者：周俊霖

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