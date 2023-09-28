大快活綠色呈獻「活得夠GREEN」 逾百間分店免費提供咖啡渣及檸檬皮  每年減少186公噸廚餘 教育大眾「轉廢為材」     除臭去漬、防蟲施肥家居生活6大用途

關注「惜物、減廢」，帶動社區至GREEN生活文化。大快活全力將可持續發展的概念融入業務和營運，至今成功減少使用100萬套即棄餐具。去年推行「走塑齊齊捐」活動，捐出50,000個飯盒予社區有需要人士。今年更於130間分店推出「活得夠GREEN」活動，提供免費咖啡渣、檸檬皮，供大眾自攜容器取用。鼓勵顧客養成重用及回收的習慣，將咖啡渣及檸檬皮「升級」成為家居生活的好幫手，賦予它們第二生命，預計每年更可減少超過186公噸的廚餘，共同打造「快活環境」為保護地球出一分力！

每年減少超過186噸廚餘 教育顧客「轉廢為材」

大快活透過「活得夠GREEN」活動實踐善用資源以減少浪費，與顧客合力將咖啡渣和檸檬皮「轉廢為材」，惜物、減廢為保護環境出一分力。參與的130間分店每日可以派發510公斤咖啡渣、檸檬皮，累計每年減少超過186公噸廚餘浪費，約相等於12架雙層巴士的重量！（以每架雙層巴士重15公噸計算）

參與的大快活分店設立了「活得夠GREEN」專櫃，讓市民自攜容器免費拿取咖啡渣和檸檬皮。專櫃同時展示這兩款廚餘的「升級」再用方法，教育大眾「轉廢為材」可從日常做起。

清潔家居、防蟲除臭 咖啡渣和檸檬皮6大升級用途

【咖啡渣驅蟲除臭好幫手】

每日沖泡咖啡後，都會剩餘大量咖啡渣，與其將之棄掉，大快活「活得夠GREEN」呼籲大眾將其轉化為驅蟲、除臭、施肥的家居生活好幫手。

咖啡渣用途



驅蟲

咖啡渣中的咖啡因及二萜是天然的驅蟲劑，於家中不同角落的陰涼處灑上乾燥的咖啡渣，或是用小器皿裝起燃燒過的咖啡渣，就可預防蚊蟲干擾。

除臭

咖啡渣含有碳元素，有許多細小的氣孔，放入茶包袋或紗布袋，放在櫥櫃或鞋櫃，可以吸取濕氣，並清除臭味。也可直接把咖啡渣放入微波爐或烤箱裡，加熱2-3分鐘，以達到去除異味的作用。

施肥

咖啡渣有約2％的氮含量，可提供細菌所需的能量，將有機物轉變成肥料。將乾燥的咖啡渣撒在植物土壤表面或混合到土壤中，可以提供額外的營養，促進植物生長和健康。

【活用檸檬皮辟味去漬】



提及檸檬，都會有拿來可以榨成果汁、加入料理、作為調味的印象，但是檸檬還可以活用在家事清潔上，辟味、去漬、去鏽一招見效。

檸檬皮用途



辟味

檸檬皮具有極佳的吸附能力，將檸檬皮裝入絲襪或洗衣網袋中，再投入洗衣機內與髒衣服或臭襪子一起洗，可作為天然的漂白劑與芳香劑。

去漬

將檸檬皮沾上適量精鹽擦拭，可為潔白瓷器去除茶漬與咖啡漬，使其重新光亮如新。

去鏽

對付頑固鏽漬也不用再手足無措，將粗鹽與檸檬汁覆蓋在鏽漬處，一小時後擦拭並沖洗即可。

大快活「活得夠GREEN」免費咖啡渣和檸檬皮供應分店網絡查詢：

電話：28567217

大快活持續投入ESG 環保永續

全球問題如氣候變化、塑膠廢物、浪費食物、人權和零饑餓等越來越受到關注，大快活在可持續發展方面的相關舉措都是根據全球環境而作出的積極回應，在創造對人類和地球有益的價值方面發揮獨特而重要的作用。

大快活一直致力於各大可持續發展目標，如鼓勵顧客自備食物外賣盒以減少使用即棄餐具。與香港人一起為了更美好的明天，務求令大家食得開心，活得精彩。「活得夠GREEN」活動體現了大快活堅守的「快活是 快活事」。

(資料由客戶提供)