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【灣區好人好事】堅持優良中國文化  致力推動青少年教育  教育家陳可勇博士無私奉獻 用心貢獻灣區

都會情報 11:00 2023/09/28

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12歲輟學，19歲做校工，24歲成為社工，43歲完成博士學位，47歲當上校長，這就是力仁教育集團創辦人兼CEO陳可勇博士傳奇的一生。在複雜的環境下成長，經歷過不愉快的童年，讓他領悟到教育需要從小做起。除到肇慶建校辦學外，又致力幫助有需要的青少年，希望以「過來人」身份，為青年人開闢新的人生道路，讓他們循着正途繼續走向目標。

以知識改變自己命運

「每個人都應該在人生中、某個階段裏當主角，有機會登上舞台，充分表達自己，讓自己發揮得淋漓盡致。」陳可勇博士曾經在自傳《不許白活一場》中這樣說過。活了大半輩子，陳博士也不知站過幾多個人生舞台，擔當過多少次主角，因為他的人生充滿了戲劇性。

小學轉校3次，5年級已吸煙、講粗口、打麻雀，無心向學繼而輟學。天生「鬥雞眼」被同學欺凌、自小父母離異、家庭不和、兄弟誤入歧途，複雜背景大可以讓他有大條道理怨天尤人，但他選擇以知識改變命運，「埋怨使我自甘墮落和放棄。18歲時明白到，人要為自己將來的10年20年負責任。不許白活一場，因爲生命不可承受的輕其實很重。」經過6年放縱，他決定重返校園。

重回校園後，陳博士由讀夜校開始花了25年時間半工讀，直到43歲取得香港大學社會科學博士學位。

任職社工期間接觸過不少患有行為障礙和情緒障礙的青少年，甚至患有精神病、吸毒、酗酒以至殺人犯都有，後來在社工系畢業，發現社工的職能只是補救性、預防性，未能真正幫助青少年往後的長遠發展，「我發覺一些年輕人的父母很有問題，一些是如離異家庭、母親從事色情行業、父親是賭徒等。要教導他們不要犯法，懂得交友，就要從最基本的教育做起，這亦是『立仁』、『力仁』的辦學宗旨。」

投身教育界 花盡積蓄辦學

陳博士說的立仁和力仁，正是由他一手創辦，位於肇慶市的立仁實驗學校和力仁教育集團。陳教授表示，在肇慶沒有親人、朋友，卻選擇在這裏開辦學校，源於在羅定出任校長期間的體會，「羅定位置比較偏遠，所以人才都滙聚在肇慶。而且很多在羅定讀書好的人都會到肇慶做官、做生意，所以當時便接下了一間在黨校內開設的學校，由最初只得80人擴展至300多個學生，後來還開設分校。」

他又表示，在國內辦學更有意義，因爲可以把中國傳統文化教育給新一代。「作爲一個擁有殖民地成長背景的香港人到內地辦學，我希望憑着自己的豐富教學經驗，推廣中國文化傳統，讓當地家長更有見識，希望能培養出有國際視野的年輕人。」

當初毅然放棄社工工作投身教育行業，太太選擇支持和體諒，讓陳博士可以全心全意投入教育工作。

舉辦領袖培訓營 助青少年重整人生

2003年開始，陳博士就定期在中、港、新加坡、馬來西亞等地舉辦青少年領袖培訓營，透過不同的講座、遊戲、活動，進行親子教育、家庭教育，最重要的是幫助提升青少年的主動性和溝通能力，讓他們重拾信心和動力。「教他們如何做人、立志、與父母相處。曾經有個20歲的隱蔽青年，幾年都待在家中沈迷打機。在訓練營7天後自動自覺戒掉惡習，還承諾不再沈迷電玩，現在已重返校園繼續學業。」

陳博士會定期舉辦的青少年領袖培訓營，幫助提升青少年的自信、意志和不同方面的能力，又會為父母提供家庭和親子教育。

透過擲骰仔等不同遊戲，把教學內容形象化，讓小朋友可以更容易吸收箇中道理。

在肇慶出任校長期間，陳博士亦會不時在香港為中小企業老闆進行培訓，後來更聯同一群中小企業家成立「香港盛和塾」，將其教育理念帶進商界，他表示，自從閱讀過盛和塾創辦人稻盛和夫的書後，便積極向他學習「敬天愛人」的思想和發揚光大。他更表示，希望中、日能互相借鑑，取長補短，在商界培訓出更多優秀的人才，讓幸福企業能夠遍布廣東。

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