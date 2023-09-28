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美UAW威脅周五擴大罷工 特朗普批談判無用

環球社會熱點 10:48 2023/09/28

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美國汽車工人聯合會（UAW）據悉威脅，如果薪酬待遇談判於周五（29日）未有進展，將擴大罷工行動。到訪罷工地區的前總統特朗普（Donald Trump）直指談判無用，稱電動車將摧毀車廠工作。

拜登訪密歇根支持罷工 撐UAW爭取4成加薪 【下一頁】

美國媒體引述消息人士報稱，UAW指薪資談判在美國時間周五上午10時前（香港時間29日晚上10時）未有重大進展，將會採取進一步工業行動。UAW主席法恩（Shawn Fain）周五相信會在社交平台Facebook直播，交待談判進度。如果進展不如理想，相信他會宣布擴大罷工。

UAW早前透露，罷工或擴展至38個通用汽車（General Motors）及快意佳士拿（Fiat Chrysler）及標緻雪鐵龍（Peugeot Citroen）合併而成的Stellantis旗下零件及集散中心。但福特汽車（Ford）相信不受影響，據報雙方談判有進展。

拜登將訪密歇根撐罷工 早特朗普一日 【下一頁】

特朗普周三（27日）到訪密歇根州支持罷工人士時表示，UAW與資方的薪酬談判其實不太重要，認為業界持續轉向發展電動車，未來兩年將會「摧毀」任何協議。

總統拜登（Joe Biden）團隊回應特朗普，批評對方扭曲拜登的電動車政策，試圖以謊言模糊視線，掩飾自己的「滴流式」減稅措施﹑導致工廠關閉及把美國工作外包予中國的舉動。

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責任編輯：吳漢培

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