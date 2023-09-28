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【NVDA】英偉達CEO黃仁勳重回創業地「那些香腸勾起超多回憶」　籲年輕人第一份工可從一個行業開始

股市 10:10 2023/09/28

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不少於美國矽谷揚名的企業家，都於不起眼的地方創業，英偉達NVIDIA（美：NVDA）行政總裁黃仁勳亦不例外，當初黃仁勳便是於連鎖餐廳Denny’s起家。黃仁勳早前穿著其招牌黑色皮衣，重回位於矽谷聖荷西的Denny’s接受表揚，直措昔日擔尚服務生的回憶從未消失。心情有些激動的黃仁勳說：「那些香腸勾起我超多的回憶，而當服務生能教會人謙卑、帶給別人快樂。」

當服務生令黃仁勳學會擺脫羞澀

位於俄勒岡州波特蘭市的Denny’s是黃仁勳的第一份工作，當時他只有15歲。「我當時幫忙洗碗」，而Denny’s的工作經驗，讓原本不擅辭令的他，學會自在地跟陌生人溝通，擺脫羞澀。

30年前，黃仁勳和Chris Malachowsky及Curtis Priem兩位創業夥伴，在這間Denny’s度過了兩年時光，期間創辦了英偉達，「我們會在這邊坐上2、3個小時，談及關於英偉達的事情」。

服務生教你學會謙卑、努力工作

Denny’s為紀念和表揚店內創造出身家逾萬億美元的行政總裁，特別製作牌匾表彰這段歷史及英偉達的成就，更重要的是希望帶出黃仁勳這則成功故事。

黃仁勳笑言，「沒有人比我更會招呼客人了」，據英偉達媒體公關主任Ken Brown於社交媒體平台轉述，黃仁勳還稱「我能拿的咖啡杯最多了」。黃仁勳建議，年輕人的第一份工作可以從餐廳開始，因為「它教你學會謙卑、努力工作、善待他人、並帶給別人快樂」。

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編輯：陳韻妍

美股 輝達（Nvidia，美：NVDA） 創業 餐廳 美國 NVIDIA
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