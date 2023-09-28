▲ 【美國加息】美銀CEO：聯儲局已贏得抗通脹勝利 經濟正朝向軟著陸進發

市場對美國聯儲局是否結束加息周期存在分歧，美銀行政總裁Brian Moynihan認為，聯儲局短期已戰勝通脹，因消費者支出增長已放緩，並正朝向軟著陸，相信經濟可避免出現衰退，但利率會於高位徘徊更長時間。

Moynihan指，「聯儲局已贏得抗通脹勝利」，他們行動迅速，目前儲局正面臨同樣問題，他們要小心不要過於收緊政策，避免對經濟活動造成抑制。他引述美銀的消費數據指，即使消費者開支正在增長，但速度已較去年放慢。

監管新規將抑制美國企業借貸的意慾

對於美國擬收緊對銀行的資本要求，Moynihan稱，有關新規將抑制美國企業借貸的意慾，降低美國競爭力。

對於資本市場前景，他指，現時正有大量商業活動等待爆發，例如首次公開發行（IPO）或併購活動，只要市場參與者對經濟前景信心增加便能推動，但在市場穩定前，有關想法仍很遙遠。

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編輯：陳韻妍