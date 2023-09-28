  • 30°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 10:40
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】AI股第四範式首掛高開升13%　中旭未來和東軟熙康潛水

新股IPO 09:31 2023/09/28

分享：

分享：

【新股IPO】AI股第四範式首掛高開升13%　中旭未來和東軟熙康潛水

三隻新股今日（28日）上市，股價榮辱互見，內地AI初企第四範式 （06682） 高見63.1元，較招股價高13%。以第四範式一手100股，獲分配股份的認購投資暫每手帳面賺750元。

東軟熙康 （09686） 低見3.69元，較招股價少22.5%，一手（500股）帳面蝕535元；

中旭未來 （09890） 報13.78元，較招股價少1.6%，一手（200股）帳面蝕44元。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市將迎雙位數反彈？盛寶金融黃永輝分析最具值博率板塊及短中長綫部署

相關文章：

【新股IPO】三新股同日暗盤　AI股第四範式升近一成　中旭未來和東軟熙康潛水

【新股IPO】內地AI初企第四範式6682下限55.6元定價　超購10倍、一中籤率50%（附分配結果連結）

【新股IPO】東軟熙康9686下限4.76元定價　香港發售部分認購不足、一手中籤率100%（附分配結果連結）

【新股IPO】內地遊戲商中旭未來9890上限14元定價　超額認購103倍、一手中籤率50%（附分配結果連結）

記者：伍鍵文

開啟hket App，閱讀全文
IPO 港股 第四範式（06682） 中旭未來（09890） 東軟熙康（09686）
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【美國加息】美銀CEO：聯儲局已贏得抗通脹勝利　經濟正朝向軟著陸進發

下一篇文章

【恒大危機】中國恒大、恒大物業、恒大汽車齊齊停牌　未公布原因
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款