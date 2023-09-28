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【新股IPO】AI股第四範式首掛高開升13% 中旭未來和東軟熙康潛水
新股IPO 09:31 2023/09/28
三隻新股今日（28日）上市，股價榮辱互見，內地AI初企第四範式 （06682） 高見63.1元，較招股價高13%。以第四範式一手100股，獲分配股份的認購投資暫每手帳面賺750元。
東軟熙康 （09686） 低見3.69元，較招股價少22.5%，一手（500股）帳面蝕535元；
中旭未來 （09890） 報13.78元，較招股價少1.6%，一手（200股）帳面蝕44元。
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記者：伍鍵文
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