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【新股IPO】AI股第四範式首掛較招股價高半成、一手賺290元　東軟熙康潛水近43%、帳面蝕1020元

新股IPO 16:29 2023/09/28

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【新股IPO】AI股第四範式首掛高開升13%　中旭未來和東軟熙康潛水

三隻新股今日（28日）上市，股價榮辱互見，內地AI初企第四範式 （06682） 招股價55.6元，今早首掛高開63.1元，升13%。第四範式半日高位65元，較招股價升17%，以一手100股計，獲分配股份的認購投資每手帳面最多賺940元。

不過，第四範式其後轉弱，最終收報58.5元，升5.2%，成交1.04億元，一手帳面賺290元。

第四範式主席︰將持續在「先知平台」研發投入資金 降AI應用成本，可見【下一頁】

東軟熙康 （09686） 招股價4.76元，開市報3.69元，其後走勢向下，尾市跌幅擴大，東軟熙康收報2.72元，較招股價低42.9%，一手（500股）帳面蝕1020元。

中旭未來 （09890） 開市報13.78元，早市表現反覆，最高曾見14.5元。收報14元，與招股價持平。

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記者：伍鍵文

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IPO 港股 第四範式（06682） 中旭未來（09890） 東軟熙康（09686）
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