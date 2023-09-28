【新股IPO】AI股第四範式首掛較招股價高半成、一手賺290元　東軟熙康潛水近43%、帳面蝕1020元

▲ 【新股IPO】AI股第四範式首掛高開升13% 中旭未來和東軟熙康潛水

三隻新股今日（28日）上市，股價榮辱互見，內地AI初企第四範式 （06682） 招股價55.6元，今早首掛高開63.1元，升13%。第四範式半日高位65元，較招股價升17%，以一手100股計，獲分配股份的認購投資每手帳面最多賺940元。

不過，第四範式其後轉弱，最終收報58.5元，升5.2%，成交1.04億元，一手帳面賺290元。

東軟熙康 （09686） 招股價4.76元，開市報3.69元，其後走勢向下，尾市跌幅擴大，東軟熙康收報2.72元，較招股價低42.9%，一手（500股）帳面蝕1020元。

中旭未來 （09890） 開市報13.78元，早市表現反覆，最高曾見14.5元。收報14元，與招股價持平。

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記者：伍鍵文