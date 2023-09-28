【港股收市】銀娛挫逾半成、金沙跌4%　美團跌3%　兩桶油逆市升、恒指期結日跌238點（不斷更新）

港股期結日，大市跌逾200點再創今年低。恒指低開24點，其後走勢向下，午後曾跌259點，低見17352點，恒指最終跌238點，收報17373點，成交801.8億元。科指跌1.5%，報3778點。美團 （03690） 跌逾3%，濠賭股下挫，銀娛 （00027） 挫逾5%，金沙 （01928） 跌逾4%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 兩桶油逆市升逾1%。

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分析文章︰

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【16：10】美團 （03690） 跌逾3%，濠賭股下挫，銀娛 （00027） 挫逾5%，金沙 （01928） 跌逾4%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 兩桶油逆市升逾1%，恒指跌238點，收報17373點，成交801.8億元。科指跌1.5%，報3778點。

【16：00】恒指U盤前跌247點，報17364點。

【15：22】華盛國際 （01323） 午後瀉71%，破底低見0.015元。

【15：04】港股尾市跌約229點，報17382點，科指跌1.5%，報3775點。

【14：48】AEON信貸財務 （00900） 績後向好升0.6%，破頂高見5.58元。

【14：34】美團 （03690） 跌4%，低見110.2元，下試52周低位109.2元。

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【14：28】大市再創今年低，恒指低見17353點，最新報17365點，跌246點，科指跌1.7%，報3767點。

【14：16】恒指最新跌約211點，報17400點，科指跌1.6%，報3771點。

【13：38】【內房危機】融創據報完成境內債現金支付及小額兌付 總金額3.8億元人幣、股價曾升半成

【13：37】平保 （02318） 跌1%，低見44.2元。

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【13：23】融創 （01918） 逆市升逾4%，高見2.25元，

【13：17】申洲國際 （02313） 逆市升逾3%，高見70.5元，暫為表現最好藍籌。

【13：15】銀娛 （00027） 午後跌幅擴至半成，低見45.45元。

【13：10】馬可數字科技 （01942） 最新跌17%，低見6.16元，友聯國際教育租賃 （01563） 跌9%，低見1.38元。

【13：00】港股午後初段跌近200點，報17415點，跌196點，科指跌1.6%，報3774點。

【12：38】【業績】AEON信貸財務中期多賺8.3% 派中期息24仙增9%

【12：19】【HSBC滙豐】滙豐據報將收購花旗中國消費者財富管理業務 有助促進在華業務

【12：00】恒生指數半日跌182點，報17429點，成交411億元。科指跌1.6%，報3773點。美團 （03690） 跌3%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市升逾1%及0.7%，銀娛 （00027） 跌逾4%，金沙 （01928） 跌近3%，京東健康 （06618） 挫逾5%破底。

【11：49】旭輝 （00884） 再挫11%，破底低見0.275元，旭輝永升服務 （01995） 跌逾4%，低見1.23元。

【11：42】恒指中午收市前跌約200點，報17405點，跌206點，今早曾低見17380點；科指跌1.6%，報3772點。

【11：32】A股個別發展，上證半日升0.1%，深證跌0.04%，創業板指跌0.4%。

【11：19】十一黃金周前，濠賭股下挫，其中銀娛 （00027） 最新跌4%，金沙 （01928） 亦跌3%。

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【10：46】維達國際 （03331） 股價逆市再升逾3%，高見18.58元。

【10：40】豐盛生活服務 （00331） 股價績後跌2%，低見5.68元。

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【10：29】京東健康 （06618） 跌近半成，破底低見37.3元，暫為表現最差藍籌。另外，京東 （09618） 跌逾1%，破底低見111.7元，京東物流 （02618） 亦跌逾1%。

【10：15】美團 （03690） 最新跌逾3%，低見111.2元。

【10：14】大市最新跌近150點，報17469點，跌141點，科指跌0.9%，報3799點。

【10：12】Domino's Pizza中港澳獨家特許經營商達勢 （01405） 最新升兩成，破頂高見73.5元創上市後新高。

【10：10】濠賭股向下，其中藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌逾2%。

【10：04】馬可數字科技 （01942） 股價再跌逾7%，低見6.75元。

【09：59】達勢 （01405） 升幅擴至一成，高見68元。

【09：55】本港地產股逆市向好，恒地 （00012） 升0.6%，新地 （00016） 升0.4%，新世界 （00017） 升0.3%，信置 （00083） 升0.1%，長實 （01113） 跌0.1%。財政司司長陳茂波表示，現時樓市情況與當年引入樓市辣招以遏抑炒賣和投資需求不同。

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【09：50】達勢 （01405） 逆市升逾3%，高見62.55元，成交達3.1億元。

【09：46】蔚小理今早個別發展，蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 逆市升逾1%，理想汽車 （02015） 跌逾1%。

【09：35】大市開市後跌近百點，最新報17519點，跌92點。美團 （03690） 跌2%。紐約期油收報93.68美元，升3.29美元或3.6%。布油收報96.55美元，升2.59美元或近2.8%。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升3%。

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【09：21】美團 （03690） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 兩桶油分別升逾2%，恒大系停牌，恒指低開24點，開報17587點，科指跌近0.1%，報3831點。

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【09：13】期指開報17597點，跌32點。

【09：11】恒指黑期升約3點，報17589點。

【09：03】【恒大危機】中國恒大、恒大物業、恒大汽車齊齊短暫停牌 未公布原因

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【08：02】【新股IPO】十月稻田9676今日起招股 入場費約4788元

【07：45】【新股IPO】邁越科技2501今日起招股 入場費約2828元

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【07：45】港股ADR收報17584點，跌26點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報61.28元，較港收市價高0.43元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報301.48元，較港收市價低0.52元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.3元，較港收市價低0.2元或0.2%。

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【07：30】聯邦政府停擺仍處於膠着狀態。投資者觀望通脹數據，憂慮高利率持續，道指一度下挫312點，尾市跌幅大幅收窄，納指亦曾跌百點，收市輕微倒升。道指最終跌68點，報33550點；標指升不足1點，報4274點；納指升29點或0.2%，報13092點。

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責任編輯︰梁浩碩