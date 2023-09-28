【港股市況】美團跌3%　濠賭股跌、銀娛跌逾4%　兩桶油逆市升、恒指期結日跌182點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股期結日，大市半日跌近200點。恒指低開24點，其後走勢向下，曾跌最多230點低見17380點。恒生指數半日跌182點，報17429點，成交411億元。科指跌1.6%，報3773點。美團 （03690） 跌3%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市升逾1%及0.7%，銀娛 （00027） 跌逾4%，金沙 （01928） 跌近3%，京東健康 （06618） 挫逾5%破底。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【12：19】【HSBC滙豐】滙豐據報將收購花旗中國消費者財富管理業務 有助促進在華業務

【12：00】恒生指數半日跌182點，報17429點，成交411億元。科指跌1.6%，報3773點。美團 （03690） 跌3%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 逆市升逾1%及0.7%，銀娛 （00027） 跌逾4%，金沙 （01928） 跌近3%，京東健康 （06618） 挫逾5%破底。

【11：49】旭輝 （00884） 再挫11%，破底低見0.275元，旭輝永升服務 （01995） 跌逾4%，低見1.23元。

【11：42】恒指中午收市前跌約200點，報17405點，跌206點，今早曾低見17380點；科指跌1.6%，報3772點。

【11：32】A股個別發展，上證半日升0.1%，深證跌0.04%，創業板指跌0.4%。

【11：19】十一黃金周前，濠賭股下挫，其中銀娛 （00027） 最新跌4%，金沙 （01928） 亦跌3%。

【10：51】【新股IPO】第四範式主席︰將持續在「先知平台」研發投入資金 降AI應用成本

【10：46】維達國際 （03331） 股價逆市再升逾3%，高見18.58元。

【10：40】豐盛生活服務 （00331） 股價績後跌2%，低見5.68元。

【業績｜物管股】豐盛生活服務全年多賺4% 末期息減逾11%至21.3仙、現價股息率7.9厘

【10：29】京東健康 （06618） 跌近半成，破底低見37.3元，暫為表現最差藍籌。另外，京東 （09618） 跌逾1%，破底低見111.7元，京東物流 （02618） 亦跌逾1%。

【10：15】美團 （03690） 最新跌逾3%，低見111.2元。

【10：14】大市最新跌近150點，報17469點，跌141點，科指跌0.9%，報3799點。

【10：12】Domino's Pizza中港澳獨家特許經營商達勢 （01405） 最新升兩成，破頂高見73.5元創上市後新高。

【10：10】濠賭股向下，其中藍籌銀娛 （00027） 、金沙 （01928） 分別跌逾2%。

【10：04】馬可數字科技 （01942） 股價再跌逾7%，低見6.75元。

【09：59】達勢 （01405） 升幅擴至一成，高見68元。

【09：55】本港地產股逆市向好，恒地 （00012） 升0.6%，新地 （00016） 升0.4%，新世界 （00017） 升0.3%，信置 （00083） 升0.1%，長實 （01113） 跌0.1%。財政司司長陳茂波表示，現時樓市情況與當年引入樓市辣招以遏抑炒賣和投資需求不同。

【分析】陳茂波很忙 股樓印花稅都想減 對港影響有幾大？

【09：50】達勢 （01405） 逆市升逾3%，高見62.55元，成交達3.1億元。

【09：46】蔚小理今早個別發展，蔚來 （09866） 、小鵬汽車 （09868） 逆市升逾1%，理想汽車 （02015） 跌逾1%。

【09：35】大市開市後跌近百點，最新報17519點，跌92點。美團 （03690） 跌2%。紐約期油收報93.68美元，升3.29美元或3.6%。布油收報96.55美元，升2.59美元或近2.8%。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升3%。

【09：31】【新股IPO】AI股第四範式首掛高開升13% 中旭未來和東軟熙潛水

【09：21】美團 （03690） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 兩桶油分別升逾2%，恒大系停牌，恒指低開24點，開報17587點，科指跌近0.1%，報3831點。

【美團3690】王興基金會今年首度沽美團、涉資282萬 2021年6月獲捐股後累套3322萬

【09：13】期指開報17597點，跌32點。

【09：11】恒指黑期升約3點，報17589點。

【09：03】【恒大危機】中國恒大、恒大物業、恒大汽車齊齊短暫停牌 未公布原因

【08：16】【新股IPO】綠源集團2451今日起招股 入場費約4040元

【08：02】【新股IPO】十月稻田9676今日起招股 入場費約4788元

【07：45】【新股IPO】邁越科技2501今日起招股 入場費約2828元

【07：45】【Morning精點】許家印傳被監視居住、恒大捱到幾耐︱陳茂波轉口風稱樓市現況與引入辣招時不同

【07：45】港股ADR收報17584點，跌26點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報61.28元，較港收市價高0.43元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報301.48元，較港收市價低0.52元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.3元，較港收市價低0.2元或0.2%。

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【07：30】聯邦政府停擺仍處於膠着狀態。投資者觀望通脹數據，憂慮高利率持續，道指一度下挫312點，尾市跌幅大幅收窄，納指亦曾跌百點，收市輕微倒升。道指最終跌68點，報33550點；標指升不足1點，報4274點；納指升29點或0.2%，報13092點。

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌47點 騰訊ADR靠穩（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩