【港股市況】美團跌2%　兩桶油升3%　恒大系停牌、恒指早段跌近百點（不斷更新）

▲ 港股市況不斷更新

港股期結日，大市略為低開。美團 （03690） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 兩桶油分別升逾2%，恒大系停牌，恒指低開24點，開報17587點，科指跌近0.1%，報3831點。

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財經日誌︰

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即市走勢︰

【09：35】大市開市後跌近百點，最新報17519點，跌92點。美團 （03690） 跌2%。紐約期油收報93.68美元，升3.29美元或3.6%。布油收報96.55美元，升2.59美元或近2.8%。中石油 （00857） 、中海油 （00883） 升3%。

【09：31】【新股IPO】AI股第四範式首掛高開升13% 中旭未來和東軟熙潛水

【09：21】美團 （03690） 跌逾1%，阿里巴巴 （09988） 升0.4%，中石油 （00857） 、中海油 （00883） 兩桶油分別升逾2%，恒大系停牌，恒指低開24點，開報17587點，科指跌近0.1%，報3831點。

【美團3690】王興基金會今年首度沽美團、涉資282萬 2021年6月獲捐股後累套3322萬

【09：13】期指開報17597點，跌32點。

【09：11】恒指黑期升約3點，報17589點。

【09：03】【恒大危機】中國恒大、恒大物業、恒大汽車齊齊短暫停牌 未公布原因

【08：16】【新股IPO】綠源集團2451今日起招股 入場費約4040元

【08：02】【新股IPO】十月稻田9676今日起招股 入場費約4788元

【07：45】【新股IPO】邁越科技2501今日起招股 入場費約2828元

【07：45】【Morning精點】許家印傳被監視居住、恒大捱到幾耐︱陳茂波轉口風稱樓市現況與引入辣招時不同

【07：45】港股ADR收報17584點，跌26點或0.2%。滙豐 （00005） ADR折合報61.28元，較港收市價高0.43元或0.7%。騰訊 （00700） ADR折合報301.48元，較港收市價低0.52元或0.2%。阿里巴巴 （09988） ADR折合報84.3元，較港收市價低0.2元或0.2%。

更多港股ADR及中概股報價︰

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【07：30】聯邦政府停擺仍處於膠着狀態。投資者觀望通脹數據，憂慮高利率持續，道指一度下挫312點，尾市跌幅大幅收窄，納指亦曾跌百點，收市輕微倒升。道指最終跌68點，報33550點；標指升不足1點，報4274點；納指升29點或0.2%，報13092點。

即睇美股收市︰

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港股上日市況，詳情請看︰【恒指夜期+ADR】夜期收市跌47點 騰訊ADR靠穩（不斷更新）

責任編輯︰梁浩碩