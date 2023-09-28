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年度矚目冬季盛事 - 友邦嘉年華熾熱回歸，宣傳活動及門票銷售正式開始 

都會情報 09:00 2023/09/28

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友邦嘉年華將於2023年12月21日至2024年2月25日在中環海濱活動空間載譽歸來。

由友邦香港 (下稱 AIA) 冠名贊助，在香港屢獲殊榮、萬眾期待的年度冬季節慶活動「友邦嘉年華」將於 2023 年 12 月 21 日至 2024 年 2 月 25 日在中環海濱活動空間載譽歸來。 

友邦嘉年華設有30個攤位遊戲，超過一百萬隻毛公仔等待大家贏取，相信大家必定滿載而歸。

由9月30日（星期六）開始，「友邦嘉年華」的街頭表演者將於指定地點派發免費門票及代幣予公眾。詳情請關注官方社交網頁 @aiacarnival。

「友邦嘉年華」盛載著無數令遊客引頸以待的機動遊戲、贏取趣緻毛公仔的攤位遊戲、全新沉浸式的自拍人氣「打卡位」、娛樂性十足的街頭和舞台表演，以及世界知名馬戲團 Gandeys Circus 製作的國際巡迴馬戲雜技表演。 

友邦嘉年華設有不少於25個機動遊戲和40個互動裝置，必定能讓大家綻放歡欣笑臉。

活動主辦單位 Great China Entertainment Group Limited 首席執行官 Randy Bloom 表示：「舉辦『友邦嘉年華』就像建造一個小城市，將中環海濱打造成一個洋溢歡樂和刺激的世界。『友邦嘉年華』於世界各地享譽盛名，在節慶假期提供充滿活力的海濱活動空間。對於整個香港社區而言，我們為企業合作夥伴、本地小型企業、藝術、慈善機構和非政府組織創造了機會，並在活動期間僱用超過 2,000 名本地員工。」 

今年除了得到 AIA 為冠名贊助之外，還有多個頂級品牌支持「友邦嘉年華」，成為榮譽合作夥伴，包括瑞銀集團、國泰、lankwaifong.com、樂高集團和 The Sandbox。 

「明年一月，我們會與華納唱片合作，舉辦一場名為“Live at the Big Top”的現場音樂表演。屆時本地和國際音樂人將為我們進行近距離的精彩表演，詳細內容將於未來數月內公布。」 

Randy Bloom 續指：「為了讓今年『友邦嘉年華』亮麗回歸，除了人氣機動遊戲和攤位遊戲之外，我們還努力注入新穎的沉浸式體驗及多樣化現場娛樂，務求讓遊客彷彿進入了一個色彩繽紛的新世界，與朋友和家人一同分享快樂時光。」

「『友邦嘉年華』有超過一百萬隻毛公仔等待大家贏取，更有不少於 25 個機動遊戲、30 個攤位遊戲和 40 個互動裝置。我們帶著狂熱迎接這個冬季的來臨，讓過百萬不斷增加的跨境和海外旅客，綻放歡欣笑臉。」 

友邦嘉年華門票於 9 月 27 日開始發售，並與合作夥伴合作提供折扣以及早鳥優惠。顧客可以透過購買非高峰時段的門票來節省門票費用。提前在網上購買門票更可享受多種優惠，包括： 
- 早鳥優惠每張門票最多節省 36 港幣（與現場售票處購買比較） 
- 提前預訂熱門日期門票（建議繁忙周末和假期，如聖誕節，新年和農曆新年假期） 
- 使用優先通道加快進入活動場地 
- 額外代幣套票優惠 

由即日起至 10 月 15 日，透過官方網站購買門票的遊客即可參加抽獎，有機會贏取至尊門票乙張，獲獎者和其四位朋友可享 5 小時免費任玩機動遊戲及 400 個代幣，享受令人垂涎的終極嘉年華體驗。有關抽獎詳情，可參閱活動網站和社交媒體。 

另外，由 9 月 30 日（星期六）開始，「友邦嘉年華」的街頭表演者將於全城舉行免費禮品派發活動。請關注活動的社交媒體帳號，以了解有關活動地點和時間資訊。 

冠名贊助商 AIA、主辦單位及眾多合作夥伴，均為「友邦嘉年華」即將載譽登場感到非常興奮。我們期待與 AIA、各支持夥伴及來自世界各地的合作夥伴一起創造一個充滿驚喜、具啟發性，又可以為香港帶來歡樂的冬季盛事。 

期待在「友邦嘉年華」見到您！ 

如欲獲取活動最新資訊，請瀏覽「友邦嘉年華」網站 www.aiacarnival.com ，加入訂閱名單，以及關注官方社交網頁 @aiacarnival ，獲取嘉年華最新資訊。 

關於 Great China Entertainment Group Limited 
Great China Entertainment Group Limited 其商號又名 Calm Waters，為 Great Entertainment Group 其下的附屬公司。 

Great Entertainment Group 是一間屢獲殊榮的活動策劃及製作公司，透過娛樂節目將品牌和客戶群聯繫起來。我們專業策劃大型及令人難忘的活動，為客戶創造高效的市場推廣機會。在過去的八年間，我們用心製作並提供高質素的娛樂節目活動給目標客戶群，已成功舉辦 500 多場活動，吸引逾 1500 萬的消費者。
我們的使命是將好玩，令人樂而忘返的娛樂帶給大眾。

（特約）

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