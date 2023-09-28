【恒大危機】許家印傳被上手銬腳鐐帶走　胡錫進：許家印不應試圖金蟬脫殼　違道德底綫

▲ 【恒大危機】中國恒大、恒大物業、恒大汽車齊齊停牌

中國恒大 （03333） 、恒大物業 （06666） 以及恒大汽車 （00708） 開市前分別公布短暫停牌，暫時未有公布原因。此前，消息指中國恒大主席許家印被內地警方監視居住中，消息拖累恒大系股價齊瀉。

許家印行動受限消息繼續發酵，內媒《華夏時報》引述匿名消息指，恒大最近兩次例會，許家印都沒有出席，而他上一次在恒大高層群組發言是9月13日，當時他要求各地高層督促解決項目限售問題。

據外媒引述消息指，許家印遭內地警方帶走，並上手銬、腳鐐，並指目前在一個指定地點被監視居住，限制自由。

前環球時報總編輯胡錫進昨在微博表示，許家印和恒大最終會是什麼結局，需要子彈繼續飛一會兒，但他相信，不會出現恒大一旦破產，它的所有專案損失全都轉嫁到已付款購屋者頭上的那一幕。降低一般購屋者的損失，會成為這個社會體系中來自各個方向的努力。

他續指，恒大是如何走到這一步的，眾說紛紜。 但如果恒大走到破產清算那一步，或是將一個爛攤子重組到其他責任實體的名下，許家印本人肯定難辭其咎。 他有可能會使用法律武器進行自我保護，法律對破產者也是有保護措施的。但是給社會造成了這麼大的損失，許家印不應試圖自己「金蟬脫殼」，繼續享受富貴。 這當中是否有刑事責任，應當實事求是依法甄別，但是在民事層面，許家印應當重新成為不再有超過普通人財產的一介平民。 這是公理，也是道德底線。

恒大近期多名現任或前任高層傳出受監管機構控制，包括內地警方確認帶走恒大財富總經理杜亮，而恒大前行政總裁夏海鈞和前首席財務官潘大榮都傳出被中國相關部門控制。

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責任編輯︰梁浩碩