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【美股業績︱MU】美光科技季度收入跌四成、指引遜色　股價盤後跌逾3%

股市 08:48 2023/09/28

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【美企業績︱MU】美光科技季度收入跌四成、指引遜色　股價盤後跌逾3%

美國芯片製造商美光科技（Micron Technology 美︰MU）公布季績。美光季度收入跌近40%至40.1億美元，高於市場預期的39.3億美元，經調整每股虧損1.07美元，少於市場預期的虧損1.15美元。不過，其指引未令市場滿意，美光股價盤後跌逾3%，報65.75美元。

美光預期今季收入為42億至46億美元，相對分析師預期為42.1億美元，因受惠AI產業對其儲存芯片的需求；預期經調整每股虧損1至1.14美元，相對分析師預期為虧損0.92美元。

美光商務總監（CBO）Sumit Sadana表示，美光基本上沒有推出當前這一代高頻寬記憶體（HBM）芯片，而是押注明年起開始銷售更高性能的芯片來獲利。他表示樣本已在客戶手上，稱樣本與競爭對手的樣本比較結果令人驚嘆，指功耗低得多，而性能更高。

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責任編輯︰梁浩碩

 

美股 美光科技（Micron Technology，美：MU）
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