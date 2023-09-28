▲ 【新股IPO】綠源集團2451今日起招股 入場費約4040元

綠源集團 （新上市編號︰02451） 今日（28日）起至10月4日招股。內地電動兩輪車供應商計劃發行1.07億股，香港公開發售一成，招股價介乎6元至8元，集資最多8.5億元，每手500股，一手入場費4040.4元。綠源集團預期將於10月12日掛牌。中信建投國際為獨家保薦人。

綠源集團專注於設計、研發、製造及銷售電動兩輪車。截至4月30日，在內地有經銷商1,314家，覆蓋30個省級行政區的319個城市，2022年收益47.8億元人民幣，按年升39.9%，期內公司權益持有人應佔溢利近1.2億元人民幣，增99.2%。

集團引入金華金開、重慶大足懷遠、金華產業、海南東方以及星恒電源為基石投資者，合共投資近4.6億港元。

所得款項淨額約30%用於其研發工作；30%用作加強銷售及分銷渠道，以及用於品牌及營銷活動以提升品牌知名度；30%用作加強產能；10%作營運資金及其他一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩