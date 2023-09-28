【新股IPO】十月稻田9676今日起招股　入場費約4788元

▲ 【新股IPO】十月稻田9676今日起招股 入場費約4788元h

十月稻田 （新上市編號︰09676） 今日（28日）起至10月5日招股。內地中高端糧食品牌十月稻田計劃發行5340.75萬股H股，一成在港作公開發售，招股價介乎13元至15.8元，集資最多8.4億元，每手300股，一手入場費4787.8元。十月稻田預期將於10月12日掛牌。摩根士丹利、中金及中信建投國際為聯席保薦人。

十月稻田為廚房主食食品企業，致力提供預包裝優質大米、雜糧、豆類及乾貨產品，2022年收益45.3億元人民幣，按年升近26%，去年公司權益股東應佔虧損5.6億元人民幣，擴大2.3倍。

集團引入新民天時為基石投資者，投資總額為1億元。

所得款項淨額約35%用於增強與供應商的合作，並加強採購能力；30%用於產能擴建、現有產線升級、增加倉儲物流覆蓋地區以及為其業務擴張相關的生產活動提供資金；10%用於加深其渠道覆蓋並構建銷售生態體系；10%將用於提升品牌勢能；5%用於建設數字化中台體系；10%作營運資金及一般企業用途。

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責任編輯︰梁浩碩