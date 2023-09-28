  • 29°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 08:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

下載 App

免費即時新聞

立即掃描，搶先下載

專題:hket 十大電子書

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

即時新聞
財經
理財
科技
中國
國際
商業
大灣區
ESG
移民百科
博客
TV

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】十月稻田9676今日起招股　入場費約4788元

新股IPO 08:02 2023/09/28

分享：

分享：

【新股IPO】十月稻田9676今日起招股　入場費約4788元h

十月稻田 （新上市編號︰09676） 今日（28日）起至10月5日招股。內地中高端糧食品牌十月稻田計劃發行5340.75萬股H股，一成在港作公開發售，招股價介乎13元至15.8元，集資最多8.4億元，每手300股，一手入場費4787.8元。十月稻田預期將於10月12日掛牌。摩根士丹利、中金及中信建投國際為聯席保薦人。

十月稻田為廚房主食食品企業，致力提供預包裝優質大米、雜糧、豆類及乾貨產品，2022年收益45.3億元人民幣，按年升近26%，去年公司權益股東應佔虧損5.6億元人民幣，擴大2.3倍。

集團引入新民天時為基石投資者，投資總額為1億元。

所得款項淨額約35%用於增強與供應商的合作，並加強採購能力；30%用於產能擴建、現有產線升級、增加倉儲物流覆蓋地區以及為其業務擴張相關的生產活動提供資金；10%用於加深其渠道覆蓋並構建銷售生態體系；10%將用於提升品牌勢能；5%用於建設數字化中台體系；10%作營運資金及一般企業用途。

ET財智Talk
【ET財智Talk】中港股市將迎雙位數反彈？盛寶金融黃永輝分析最具值博率板塊及短中長綫部署

【新股IPO改革】港交所：11月22日啟用FINI　新股定價至交易縮至T＋2

【新股IPO】菜鳥上載招股文件、6月份季度收入增34%　花旗、中信及摩通任聯席保薦人（第二版）

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】 或使用【新股IPO】小工具

責任編輯︰梁浩碩

開啟hket App，閱讀全文
港股 IPO
看文章 ・ 賺取 ET Points

hket會員只要做齊報價專區任務並儲夠積分，就可以兌換高達$3000優惠券

立即領取

上一篇文章

【新股IPO】綠源集團2451今日起招股　入場費約4040元

下一篇文章

【新股IPO】邁越科技2501今日起招股　入場費約2828元
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款