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【新股IPO】邁越科技2501今日起招股　入場費約2828元

新股IPO 07:45 2023/09/28

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【新股IPO】邁越科技2501今日起招股　入場費約2828元

邁越科技 （新上市編號︰02501） 今日（28日）起至10月4日招股。內地綜合IT解決方案服務提供商邁越科技計劃發行1.25億股，一成於香港作公開發售，招股價介乎1.05元至1.4元，集資最多1.75億元，每手2000股，一手入場費約2828.2元。邁越科技預計將於10月11日掛牌。華富建業企業融資為獨家保薦人。

邁越科技的服務主要分為綜合IT解決方案服務；銷售硬件及╱或軟件；以及獨立的IT服務，2022年收入2.43億元人民幣，按年升20.6%，期內溢利4905.6萬元，升近6%。

所得款項淨額約20.9%將作為擴展策略的一部分用於撥支其新項目的資本需求及現金流，27.8%用於設立及強化研發中心及招募更多的研發人員，9.1%用於為銷售及營銷團隊、項目管理團隊以及技術團隊招募更多的員工，11.8%於升級IT基礎設施，20.4%用於優化其資本結構及通過償還部分銀行借款改善流動資金狀況，10%作營運資金及一般公司用途。

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責任編輯︰梁浩碩

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