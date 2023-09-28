  • 32°C
香港時間 : 2023928日 (週四) 12:33
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

會員活動

專題:iM新經濟時代

熱門關鍵字 : 公屋裝修 金價 美股 財務自由 室內設計 居屋 IPO 巴菲特 李嘉誠 特約
hket

股樓投資
理財智慧
名人薈萃
環球政經
iMTV＋
iMoney雜誌

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【券商點睇】在美建廠推進順利 寧德時代海外拓展成效顯著

股樓投資 11:33 2023/09/28

分享：

分享：

海通國際指，寧德時代（深：300750）與福特在美建廠計劃目前推進順利。2022年2月，福特宣布在美國密歇根州南部建造一家電池工廠，並在2026年投產。密歇根州政府於3月批准1.23億美元的補貼，用於福特與寧德的電池生產合作，並且已向福特提供總計17億美元的激勵方案。

【iM人物專訪】專訪雷賢達 若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

專題影片
【iM人物專訪】若中美關係轉趨緩和 或可扭轉港股估值低殘狀態

報告稱，寧德通過技術授權的方式出海，與福特達成合作共贏。在此次合作之前，福特和寧德在去年已經就磷酸鐵鋰電池達成合作協議。未來10年，預計福特都將從寧德獲得穩定的電池供應。

該行預計，公司全年出貨維持高增長。由於碳酸鋰價格持續下行，以及第三季電動車銷量按季微增，近期市場擔憂公司下調排產預期。目前，公司排產情況正常，9月排產按月微增，預計第三季排產100+Gwh，按季增長20%以上，預計全年出貨400Gwh，有望維持約40%的按年增速。

【延伸閱讀】大行報告：7月壽險保費收入強勁 首選中國太保 潛在升幅67%，請按【見下頁

點擊圖片放大
+5
+4

海通國際預計，公司2023至2025年收入4,477.46億元（人民幣，下同）、6,007.66億元和7,596.54億元，歸母淨利潤為442.87億元、642.13億元和825.11億元。考慮公司全球電池龍頭地位穩固，海外市場拓展成效顯著，儲能業務和新技術帶來新增長空間，給予公司目標價353元。

【同場加映】青姐話：多事之秋 好淡隻揪

青姐話
【青姐話】多事之秋 好淡隻揪

 

【同場加映】溫股知新：利淡因素未解除 假期前勿太進取

溫股知新
【溫股知新】利淡因素未解除 假期前勿太進取

【《iMoney》最具國際視野的投資理財創富頻道--融滙國際最好、最新的投資理財智慧及方法，讓讀者盡快踏上「財務自由」之路】

#免費下載《香港經濟日報》App: http://onelink.to/8svabv

#國際視野精明理財盡在iMoney網站【imoneymag.com

#如欲收看更多財經評論影片請登入iMTV+【https://bit.ly/3vHyRIn

#即Like iMoney智富雜誌 專頁【設定為搶先看/See First】搶盡投資先機

責任編輯：林衛

開啟hket App，閱讀全文
A股 寧德時代（深：300750） 目標價 中國
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款