【券商點睇】在美建廠推進順利 寧德時代海外拓展成效顯著

海通國際指，寧德時代（深：300750）與福特在美建廠計劃目前推進順利。2022年2月，福特宣布在美國密歇根州南部建造一家電池工廠，並在2026年投產。密歇根州政府於3月批准1.23億美元的補貼，用於福特與寧德的電池生產合作，並且已向福特提供總計17億美元的激勵方案。

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報告稱，寧德通過技術授權的方式出海，與福特達成合作共贏。在此次合作之前，福特和寧德在去年已經就磷酸鐵鋰電池達成合作協議。未來10年，預計福特都將從寧德獲得穩定的電池供應。

該行預計，公司全年出貨維持高增長。由於碳酸鋰價格持續下行，以及第三季電動車銷量按季微增，近期市場擔憂公司下調排產預期。目前，公司排產情況正常，9月排產按月微增，預計第三季排產100+Gwh，按季增長20%以上，預計全年出貨400Gwh，有望維持約40%的按年增速。

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海通國際預計，公司2023至2025年收入4,477.46億元（人民幣，下同）、6,007.66億元和7,596.54億元，歸母淨利潤為442.87億元、642.13億元和825.11億元。考慮公司全球電池龍頭地位穩固，海外市場拓展成效顯著，儲能業務和新技術帶來新增長空間，給予公司目標價353元。

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責任編輯：林衛