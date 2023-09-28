【券商點睇】海外電商高速擴張 樂享利潤修復能力獲看好

首創證券表示，樂享集團（06988）海外電商業務快速擴張，驅動營業收入快速增長。上半年來自海外電商業務的收入19.44億元，按年增長90.4%。一方面，在保持與原供貨商緊密合作的基礎上，成功拓展了新的電子消費品供貨商；另一方面，公司合作的經銷商數量快速增長，從2022年底的147家增長至2023年6月底的269家，環比增長83%。

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由量價角度，公司海外電商業務上半年達到143.2萬件，按年提升76.1%，客單價1357.6元，按年提升8.1%。該行認為，公司當前海外電商業務仍處於快速搶佔市場份額階段，看好公司在供應鏈和終端銷售網絡不斷發展下銷售量的快速提升，以及品類拓展帶來的客單價穩健增長。

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展望下半年，在海外電商業務多品類戰略施行，以及國內業務戰略更為聚焦背景下，公司毛利率有望錄得穩健回升，同時銷售費用有望隨着海外電商業務實物及流量補貼的有效控制有所優化，助力公司利潤表現改善。該行看好樂享的海外電商業務發展空間，以及後續利潤修復能力，首次覆蓋，給予「增持」評級。

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責任編輯：林衛