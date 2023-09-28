【夜市活動】一文看清三大維港海濱夜市活動 參與攝影及短片創作比賽 嬴取逾$20萬獎品

為了讓市民能在維港海濱享受不同的體驗並配合「香港夜繽紛」活動，三個維港海濱場地：堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」、灣仔「水上運動及康樂主題區」和觀塘海濱「VESSEL 發現號」即日起的兩個月內陸續舉辦不同類型的活動，讓大家能在璀璨的維港夜空下一同歡度中秋節、國慶及其他珍貴時刻。

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堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」

堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」將於9月29日至10月2日舉辦「堅農中秋夜市暨K-Fest 海濱音樂會」。活動設有超過 60 個攤檔，匯集眾多本地及海外品牌和手工藝品，包括小食、零食、茶、啤酒、果酒、生活用品（調味料、護膚品等）、手作（似顏繪、陶瓷等）、飾物、玩具、寵物食品及用品、綠色用品等，配合不同主題。場內亦有音樂表演，令卑路乍灣海濱長廊變身成活力滿滿的 Music Town，家庭、朋友、情侶和音樂愛好者可以在柔柔海風吹拂下，欣賞不同風格的音樂作品。

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堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」於十月和十一月的指定日子更會舉辦不同主題的夜間活動，包括「堅農夜市‧環保生活 + 二手市集」、「堅農夜市‧青年文創 + Cosplay」、「堅農夜市‧萬聖節 + Cosplay」、「堅農夜市‧寵物世界」和「堅農夜市‧玩意玩樂」。

灣仔「水上運動及康樂主題區」

灣仔「水上運動及康樂主題區」今日起舉辦首個懷舊香港夜市「海濱藝遊坊」，為市民及旅客舉辦集香港文化、藝術、音樂及科技的免費嘉年華。嘉年華將提供音樂及舞蹈表演、無人機匯演、電影播放、特色工作坊、藝術展覽，亦有售賣不同產品（包括小食和飲品）的攤檔。



活動亮點包括「傷健共展能」慈善表演 （9月 30日及 10 月 2 日），以及由展能藝術家參與創作共長 24 米和高 1.8 米的「維港日出。印象」巨型壁畫，提倡社會共融，藝術共享。另外，活動期間每晚 8 時（9 月 30 日及 10 月 1 日除外），800架無人機將在維港夜空進行燈光表演，呈現多個香港特色及藝術文化圖案

觀塘海濱「VESSEL 發現號」

大家可於９月 29 日至 10 月 1 日到觀塘海濱「VESSEL發現號 03」參加「青年藝術節 x 中秋『觀』光市集」。活動結合中秋限定觀塘繞道橋底光影投射、約3.5 米高「月光兔兔發現主題裝置」、太空人摘星打卡位、LED 霓虹燈打卡位、光影藝術體驗、文青市集、免費工作坊和街頭表演，方便市民於觀塘海濱迎接秋風，欣賞維港日與夜靚景和圓月，細味香港文化藝術氣息，發掘觀塘海濱的精彩一面。

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四個維港「海濱共享空間」配合中秋節主題

除了與聯辦機構在三個海濱場地舉辦上述活動，由即日起至 10 月中旬，發展局和海濱事務委員會在堅尼地城、灣仔、北角和銅鑼灣四個「海濱共享空間」加設配合中秋節主題的裝置，把這些地點變成中秋佳節賞月、打卡及親友共聚的好去處。當中堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」和灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」適逢中秋佳節，會以「過去、現在和將來」為主題，而北角「東岸公園主題區」和銅鑼灣「活力避風塘主題區」則會在這傳統節日以「不朽的傳統」為主題，為市民帶來一個既傳統又新穎的中秋節賞燈體驗。上述四個「海濱共享空間」24 小時開放。亮燈時間則為晚上 6 時至 11 時，中秋節正日（9 月 29 日）至國慶日（10 月 1 日）的亮燈時間會延長至凌晨 12 時。

堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」和灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」— 以「過去、現在和將來」為主題 展現不同年代的中秋節日特色代表「過去、現在和將來」的花燈，高掛在堅尼地城「卑路乍灣海濱長廊」和灣仔「HarbourChill 海濱休閒站」場內的不同位置，讓整個海濱充滿著濃厚的節日氣氛。代表「過去」的傳統兔子燈籠，形成一個可愛趣緻的「兔子海燈籠陣」，適合大小朋友一同前來打卡，家長們更可以和小朋友分享童年中秋的回憶。



銅鑼灣「活力避風塘主題區」和北角「東岸公園主題區」— 以「不朽的傳統」為主題，向傳統節日致敬銅鑼灣「活力避風塘主題區」和北角「東岸公園主題區」以「不朽的傳統」為主題，設計概念源於「賞月」、「星空」和「追月」，營造中秋節的傳統氛圍，讓大眾感受中秋節團圓的意義。

北角「東岸公園主題區」近興發街入口位置設置了互動投影裝置，市民如在裝置下走過，地上便會投影更多的閃爍星空效果，讓大家體驗星空漫步的浪漫時刻，享受中秋節帶來的浪漫情懷。

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在銅鑼灣「活力避風塘主題區」內，「火龍」裝置前加設了一個 1.5 米高的發光月亮裝置，「火龍」裝置的另一端則佈置成月圓月缺的燈飾，帶出追月的主題。另外，場地沿岸亦加置了近百米的燈串，為海濱加添更多節日氣氛。



多個維港海濱換上了「期間限定」的中秋佈置，正好讓大家去打卡、拍片，參加「維港海濱攝影及短片創作比賽」。是次比賽由發展局和海濱事務委員會主辦，以「維港海濱的最好時光」為主題，邀請參賽者以相片或影片形式，捕捉維港兩岸海濱的最佳時刻和獨特之處。

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為響應一系列在海濱場地舉辦的「香港夜繽紛」活動，比賽的作品徵集期將延長多一個月，由 9 月 30 日順延至 10 月 31 日才結束。大家可透過比賽官方網站提交作品。比賽設有「公開組」及「學生組」。「公開組」的對象為 18 歲或以上的香港居民；而「學生組」的對象為 12 歲或以上的香港居民，並就讀本港學校的全日制學生。為鼓勵多媒體創作，比賽分為「攝影」及「短片創作」兩個類別，參賽者可提交以智能手機或相機所拍攝的作品，每位參賽者最多可提交三份作品。

每個參賽類型均設有冠、亞、季軍各一名及優異獎兩名，得奬者將可獲得總值超過200,000元的豐富獎品，包括數碼相機、手提電話、禮券、現金獎等。發展局和海濱事務委員會更與香港郵政合作，在學生組得獎作品中揀選合適的相片作品於 2025年印製成郵票。詳情稍後公布。

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責任編輯：陳詠妍